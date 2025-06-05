Coches del Dakar, campeones de Europa y 5.000 espectadores: el rally de Villahoz se supera en su décimo aniversario

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Villahoz volverá a convertirse en epicentro del automovilismo autonómico con la disputa del décimo Rallysprint de Tierra, una cita que ha logrado despuntar en el calendario del mundo del motor en Castilla y León.

Organizada con el apoyo de la Diputación de Burgos, que este año da nombre oficialmente al evento por primera vez, la prueba será puntuable para el Campeonato de Rallyes de Tierra de Castilla y León, circunstancia que garantiza un nivel competitivo elevado y una notable afluencia de público y equipos procedentes de toda la comunidad autónoma.

Durante la presentación oficial celebrada en la sede de la Diputación, los organizadores destacaron la importancia del evento en el calendario autonómico. “El décimo Rally Sprint Tierras de Villahoz en una trayectoria que está de aniversario y que además va a llenar de color, de actividad los lugares de nuestra provincia”, expresó la portavoz del equipo de Gobierno de la institución provincia, Inma Sierra, durante la presentación de la prueba, acompañada por el piloto local David Urbán y el organizador Fernando Urbán Orozco, donde se subrayó también el papel del Club Automóvil Pineda Trasmonte, impulsor del evento y con más de dos décadas promoviendo esta disciplina en Burgos.

Organizadores, y patrocinadores del Rallysprint de Villahoz 2025, con la portavoz de la Diputación durante la presentación de la prueba.ECB

El Rallysprint de Tierra de Villahoz se ha consolidado como una cita fija en el calendario y en los últimos años ha escalado hasta convertirse en la prueba más importante de Castilla y León en la disciplina de rallyes de tierra. Con más de 50 kilómetros cronometrados y un coeficiente de puntuación de 1,8, la competición atrae tanto a pilotos emergentes como a grandes nombres del automovilismo nacional e internacional.

El seguimiento de los tiempos en directo será posible gracias a la cobertura ofrecida a través del sitio web oficial del Club Automóvil Pineda, entidad organizadora del evento.

En su edición más reciente, reunió a 75 vehículos participantes, entre los que destacaron campeones de España y Europa, así como la participación destacada de camiones que compitieron en el Rally Dakar como vehículos de seguridad y coche 0. Aunque este año no podrán estar presentes debido a la coincidencia con la presentación oficial del Dakar en Barcelona, su huella sigue siendo parte del atractivo de la prueba. El trazado de 12,7 kilómetros, al que se dan dos pasadas en cada sentido, ha demostrado ser un circuito exigente y espectacular que atrae cada año a más de 5.000 espectadores.

En esta edición, el recorrido alcanza los 51,2 kilómetros cronometrados, distribuidos sobre un tramo de 12,8 kilómetros de tierra, recorrido en ambos sentidos con dos pasadas por sentido. “Es una prueba rápida y muy técnica a la vez”, resumió David Urbán, quien además destacó que este año “se ha arreglado todos los caminos, o sea que va a cambiar bastante”, gracias a la colaboración de la Diputación, dejando el trazado “en perfecto estado”.

Seis categorías, un mismo escenario

La prueba se disputará en seis categorías, agrupando vehículos de hasta 1600 cc y 2000 cc (ambos con tracción a dos ruedas), modelos de más de 2000 cc, turismos 4x4, todoterrenos, Polaris y buggies, y los espectaculares car cross, únicos en competir sin copiloto. Según explicó el propio David Urbán, “en total son cuatro pasadas, dos por sentido” y el resultado se determina por la suma de los tiempos de esas cuatro pasadas. Además, durante la mañana se realizarán reconocimientos del tramo para tomar notas antes de la primera salida oficial, programada para las 14:00 horas.

A pesar de que esta edición ha coincidido con otras pruebas en comunidades vecinas, el organizador Fernando Urbán subrayó que “viene gente de calidad, vienen coches de calidad y se prevé un rally divertido y peleado a la vez”. En total, serán algo más de 30 vehículos en competición, con participación de pilotos procedentes de comunidades como Madrid, Galicia, Asturias, Castilla y León, y el País Vasco.

Entre los favoritos al triunfo, Fernando citó nombres como “José María San José, Ibai Altuna y los hermanos Manzanilla”, todos ellos con vehículos competitivos y experiencia contrastada. En cuanto a la representación local, la escudería anfitriona contará con “media docena de pilotos” del Club Automóvil Pineda, además de copilotos de la zona.

Seguridad y respeto al entorno, prioridades de la organización

Como en años anteriores, la organización pone especial énfasis en garantizar la seguridad de público y participantes y se propone "insistir" a los asistentes en que se deben "respetar las zonas de seguridad" y que lo razonable es "ver el rally desde las zonas acondicionadas para ello”, según señalaron durante la presentación. Además, apelaron a la responsabilidad medioambiental del público a quienes recalcan que será “importante" que colaboren en "recoger todos los envases y basura" y recuerdan que "dentro del circuito hay espacios habilitados para dejar la basura”.

Un evento que no sería posible sin su gente

El éxito del Rallysprint de Villahoz es fruto de un esfuerzo colectivo. Más de 150 personas colaboran cada año para montar, coordinar y recoger todo lo necesario para que la jornada se desarrolle con normalidad. La organización quiso expresar su agradecimiento a patrocinadores como Uremovil e Integra2, que han estado presentes desde la primera edición. “Empresas como Uremovil, concesionario Mitsubishi y Foton ahora, integrados que llevan los diez años con nosotros y eso nos ha hecho llegar hasta aquí”, expresó Fernando Urbán Orozco, quien también destacó el papel fundamental de los colaboradores anónimos. “Quizá más pequeños, no tan conocidos pero tan importantes como ellos”, agradeció.

Una invitación abierta a todos los amantes del motor

El Rallysprint de Tierra de Villahoz se celebra tradicionalmente el primer sábado de junio, como recordó la organización, que quiso “animar a todos que se pasen el sábado 7 junio por Villahoz a pasar un día de rally muy divertido”, concluyeron.