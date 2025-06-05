Una planta fotovoltaica servirá para mejorar el sistema de riego en la Comunidad Losa Baja de Burgos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado al Consejo de Gobierno de la Junta la aprobación del gasto para la licitación de las obras de construcción de una planta fotovoltaica destinada a mejorar la eficiencia del sistema de riego de las 1.255 hectáreas que integran la Comunidad de Regantes Losa Baja, ubicada en la provincia de Burgos, por un importe de 281.849 euros.

Esta actuación, que suministrará energía renovable al sistema de bombeo de las parcelas pertenecientes a un total de 111 propietarios distribuidos entre los municipios de Medina de Pomar, Valle de Losa y Villalba de Losa, cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, al que se suman otros dos meses para su puesta en marcha. Está cofinanciada por los propios regantes y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), detalla la Junta a través de un comunicado.

El proyecto, que contribuirá a hacer más competitivas las explotaciones incluidas en esta comunidad de regantes -dedicada principalmente a la producción de patata de siembra-, contempla la instalación de una planta de 245.250 Wp, capaz de producir aproximadamente 367.000 kWh/año, lo que supondrá un ahorro de emisiones de unas 130 toneladas de CO2 al año.