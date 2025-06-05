Miranda recicla dos kioscos vacíos como puntos violeta para San Juan del Monte

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan del Monte volverán a contar este año con la presencia de Puntos Violeta como parte del objetivo municipal de promover un entorno festivo seguro e igualitario. La iniciativa busca visibilizar el rechazo a la violencia machista y ofrecer atención e información útil a quienes puedan necesitarla.

En esta ocasión, los puntos de atención se ubicarán en dos quioscos de prensa sin uso, situados en Plaza Cervantes y en la calle Estación, ambos espacios céntricos y próximos a actos masivos. Estos quioscos han sido rotulados con el lema «Ser libre, estar viva” e incluyen información básica de primera respuesta ante situaciones de violencia de género: teléfono 016, canal de WhatsApp y correo electrónico de contacto.

«Pretendemos que el mensaje contra la violencia de género esté presente más allá de San Juan”, ha señalado la concejala de Igualdad, Soraya Solórzano, quien ha destacado que se trata de una acción «de calle”, visible y accesible, diseñada para acompañar a la ciudadanía durante las jornadas festivas.

El quiosco de Plaza Cervantes estará operativo durante el pregón del viernes, los bombazos del sábado y el concierto de DJ en la Plaza de España, mientras que el punto de calle Estación funcionará durante la verbena del domingo. Además, Protección Civil incorporará esta función a su puesto habitual en el monte durante el lunes sanjuanero. Solórzano agradeció «la colaboración de las voluntarias, ya que «su compromiso y disposición han sido claves en la trayectoria de esta iniciativa en la ciudad».