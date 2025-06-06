Detenidas dos cuidadoras en Miranda por robar 44.400 euros a dos ancianos a su cargo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aparentemente no guardan relación entre sí, pero ambas se dedicaron a saquear las cuentas de los ancianos que tenían a su cargo. Se trata de dos cuidadoras domésticas, investigadas por la Policía Nacional de Miranda de Ebro, recientemente detenidas por su presunta implicación en sendos delitos de estafa.

Dos denuncias interpuestas en Comisaría permitieron seguir la pista de estas dos mujeres a través de un análisis detallado de movimientos bancarios. Junto a otra serie de gestiones policiales, los agentes lograron identificar patrones de uso irregular, concluyendo que ambas cuidadoras utilizaron de forma habitual y fraudulenta las tarjetas de sus empleadores, obteniendo un beneficio total de 44.400 euros.

En el primero de los casos, la detenida se habría aprovechado de la confianza prestada por la persona de avanzada edad a quien cuidaba. Ésta le facilitó su tarjeta bancaria para realizar compras cotidianas, hecho que fue aprovechado por la investigada para efectuar un gran número de reintegros en metálico y pagos en comercios por valor de 6.400 euros, sin conocimiento ni autorización del titular de la cuenta.

El segundo caso muestra una operativa muy similar. No obstante, el un perjuicio económico resultó considerablemente superior, pues la cuidadora habría detraído hasta 38.000 euros. También, según fuentes policiales, utilizando la tarjeta bancaria de la persona dependiente a la que asistía.

Tras reunir los indicios necesarios, las presuntas implicadas han fueron localizadas, detenidas y puestas a disposición judicial. Por otro lado, la Policía Nacional hace hincapié en la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como es el caso de las personas mayores. Asimismo, se recuerda la conveniencia de extremar las precauciones en la gestión de medios de pago y supervisar de forma periódica los movimientos en cuentas bancarias, especialmente cuando existen delegaciones de confianza