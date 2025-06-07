Así fue la romería que ocurre cada 50 años: 16 pequeños pueblos de Burgos y Segovia honran a la Virgen de la Cueva

Un total de 13 municipios de Burgos y dos de Segovia celebran la romería de la Virgen de la Cueva, en Hontangas (Burgos), que los reúne cada medio siglo en torno a esta talla de la Villa y Tierra de Haza.Leticia Pérez

Unas 4.000 personas participaron hoy en la romería peregrinación de la Virgen de la Cueva, en Hontangas, pueblo de Burgos del Valle del Riaza. Esta celebración asocia a 14 municipios de la provincia y dos de Segovia cada medio siglo, tiempo que transcurre entre una y otra, si bien en estos años ese periodo se ha roto anteriormente para la veneración de diversos acontecimientos.

El alcalde de la localidad, José Antonio Fernández, detalló a Ical que todo ello se remonta al 24 de mayo de 1858, cuando se conmemoró la inauguración de la fachada de la ermita, que está dentro de una cueva de roca caliza. En ese momento, se optó por trasladar la talla de nuevo de la iglesia del pueblo a este coqueto templo, una acción que dependía de la Villa y Tierra de Haza, a la que pertenecían los 15 pueblos. “Para celebrar que volvía a su casa se hizo una romería por parte de todos los pueblos. Los otros 15 vinieron a Hontangas a venerar la imagen. Así sigue siendo”, expuso, para recordar que acudieron alrededor de 6.000 personas, en una localidad. Hoy se esperan unos 4.000, en una población de un centenar de habitantes.

Desde entonces, se han celebrado sólo siete peregrinaciones más, la última el 3 de junio del año 2000, hace 25 años, cuando fue declarado jubilar, al igual que el actual, motivo por el que vuelve a salir a la calle, donde acompañan a la Virgen el pendón procesional de cada pueblo, la cruz y un estandarte de la virgen, específico de cada población.

La romería se celebró, tras la primera edición, en 1868, solo diez años después, por una rogativa por falta de agua que “provocó importantes enfermedades”, con lo que se invocó a la imagen mariana para salvar a los pueblos de esta situación. Después fue en 1904, para celebrar, medio siglo después, que el Papa Pío IX proclamara el dogma de fe de la Inmaculada Concepción.

Fue en ese momento donde tomó fuerza la idea de una romería cada 50 años y otras fechas singulares, explica el regidor. Así, el 12 de octubre de 1939 se volvió a adelantar para poner en valor el final de la Guerra Civil. De nuevo, en 1954 se hizo por ser año mariano y el centenario del dogma de fe de la Inmaculada Concepción. Las dos últimas fueron en 1988, por el segundo milenario del nacimiento de la Virgen María, y en 2000, por ser año jubilar.

Fernández argumenta que la decisión de salir y el momento del año en hacerlo, pues unas veces es en otoño y otras en primavera, se decide entre los 15 alcaldes de los pueblos que pertenecían al yugo de Haza, que fue castillo feudal y era el “dueño de los terrenos”.

Desde las 11.30 horas comenzó la recepción de autoridades, y a mediodía empezó el desfile de los pueblos para rendir honores. La imagen de la Virgen se situó a la puerta de la ermita, declarada Bien de Interés Cultural desde 2022 y que fue saqueada por los francesas en 1808, por donde fueron pasando los símbolos de cada uno de los pueblos para su veneración. Luego se desplazaron al cercano prado que se encuentra al lado del río Riaza, donde se celebró la misa, al aire libre.

Bailes de jotas y posterior comida cerrar la jornada de mañana, que continuó a partir de las 17 horas con la subida de la Virgen de nuevo a la ermita para dejarla dentro de la cueva, la cual verá la luz de nuevo el segundo sábado de septiembre en una de las fiestas del pueblo.

Los 14 pueblos burgaleses son Hontangas, Haza, Adrada de Haza, Campillo de Aranda, Castrillo de la Vega, Fuentecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Fuentenebro, Hoyales de Roa, La Sequera de Haza, Moradillo de Roa, Torregalindo y Valdezate, además de los segovianos de Aldeanueva de la Serrezuela y Aldehorno.