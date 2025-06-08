Un pequeño pueblo de Burgos reabre su iglesia tras 25 años cerrada por riesgo de derrumbe

Día de orgullo en Fresno: San Andrés reabre sus puertas con una emotiva misa de consagraciónECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Veinticinco años después de su cierre por riesgo de derrumbe, la iglesia parroquial de San Andrés, en Fresno de Río Tirón, ha vuelto a abrir sus puertas al culto. La jornada del 7 de junio de 2025 queda marcada en la memoria colectiva del municipio con la solemne ceremonia de reinauguración y consagración del templo, en la que participaron el vicario general de la archidiócesis, Carlos Izquierdo Yusta, junto a los párrocos Ángel Santamaría y Norberto Penagos.

El cierre de la parroquia se remonta a 1999, año en el que el arzobispado, tras la restauración de la ermita de la Divina Pastora por parte del pueblo, decidió clausurar San Andrés debido a las malas condiciones estructurales del edificio y la falta de seguridad para los feligreses. Desde entonces, la comunidad no dejó de soñar con ver reabierta su iglesia.

Un primer paso se dio en 2015, cuando se logró restaurar la cubierta y la fachada principal gracias a un acuerdo entre el pueblo y la diócesis. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. A partir de 2020, y con un renovado impulso vecinal, comenzaron las obras más profundas. Primero, se acometió la limpieza del templo; le siguieron trabajos de saneamiento del suelo y hormigonado, la reparación y refuerzo de las paredes, la demolición y posterior reconstrucción del coro y, finalmente, el pintado de interiores y el nuevo enlosado.

La culminación de estos trabajos, financiados con donaciones de los propios vecinos, la colaboración del Arzobispado de Burgos, la Diputación Provincial y la propia parroquia, ha permitido recuperar un monumento religioso e histórico y revitalizar un símbolo espiritual para Fresno.

Uno de los trabajos de restauración que más ha emocionado a los presentes en la ceremonia ha sido la recuperación del mural que ahora preside el altar, una pintura de gran formato dedicada a la Salvación, en la que Cristo, en el momento de su expiración, se representa como alimento y redención eterna. Algunas de las antiguas imágenes también han sido restauradas y devueltas a su lugar original.

El acto ha coincidido además con la celebración de Pentecostés, día en el que tradicionalmente la imagen de la Divina Pastora vuelve a la parroquia para acompañar al pueblo durante el verano y la cosecha, hasta su regreso en septiembre a su ermita en las fiestas de Gracias.

Desde el Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón se ha querido agradecer a todos los fresnillos, como se conoce a los vecinos del municipio, su esfuerzo constante durante este largo proceso. “Con su trabajo y sus aportaciones económicas han hecho posible que sus tres templos más emblemáticos sigan en pie de una manera digna”, reconocieron en un comunicado.