Así recuerda este pequeño pueblo de Burgos el 1.100 aniversario de la muerte de San Pelayo

La A.R.C. San Pelayo de San Pedro Samuel organizaba, con motivo del 1.100 aniversario de la muerte de San Pelayo, un concurso de pintura rápida el 7 de junio.

Tras una jornada en la que los participantes plasmaron en sus obras todos los rincones de la localidad, el jurado, compuesto por Cristino Díez, María José Castaño y René Payo, consideraban que la obra ganadora era la presentada por Robert Fernández Arroyo. Fernando Ureta Castelo se hacía con el segundo premio y Monserrat Valero con el tercero. Las obras no premiadas, se expusieron en las calles de la localidad y fueron adquiridas por el público asistente en su práctica totalidad.

Foto de familia.ECB

Además del concurso de pintura rápida, por la mañana, se entregaban los premios del VIII Concurso de relatos “El cereal, el pan nuestro de cada día”, y se inauguraba la exposición de dibujos de “El Camino”, cedida por la Fundación Miguel Delibes, y que se podrá contemplar hasta el próximo 6 de junio en el Edificio de Usos Múltiples de San Pedro Samuel.