Detenido por vender ropa falsificada en un pueblo de Burgos

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón de 59 años de edad como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial e intelectual, al poner a la venta prendas de ropa de marca falsificada.

El pasado 1 de mayo, durante la 63ª Feria Nacional de Maquinaria Agrícola y del Automóvil de Lerma, se desarrolló un amplio dispositivo policial de seguridad, diseñado por la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos con el despliegue de un importante número de medios materiales y personales de distintas especialidades del Cuerpo, entre los que se hallaban efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras Aduana de Villafría en prevención del contrabando.

Durante la inspección al mercadillo, un determinado puesto llamó la atención de los agentes; una primera inspección visual del género –de diferentes y contrastadas marcas comerciales registradas, deportivas y de vestir- les hizo recelar, al comprobar la textura y aparente baja calidad del tejido, su deficiente acabado y los precios, claramente por debajo de su lógica oferta.

El responsable fue identificado y requerido para que aportase facturas acreditativas de la adquisición, o cualquier otro documento que amparase su lícita tenencia, trazabilidad o importación del género exhibido, comprobantes que no pudo mostrar por no poseerles.

Las indagaciones siguientes aclararon que todas las sudaderas, polos, pantalones y equipaciones deportivas allí expuestas carecían de cualquier acreditación, por lo que la mercancía (792 prendas) fue incautada ese día por infracción a la Ley sobre Reprensión del Contrabando, bajo la correspondiente acta de aprehensión.

La investigación subsidiaria -bajo la sospecha de que los artículos fueran imitaciones o falsificaciones del producto original- ha corroborado la creencia inicial, al verificarse su origen fraudulento.

El informe pericial solicitado y emitido por las marcas perjudicadas ha demostrado que se tratan de falsificaciones; tras la denuncia de tres de estas firmas, el infractor ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial e intelectual.

Estas 792 prendas -en el supuesto de ser auténticas- tendrían un valor en el mercado legal superior a los 73.180 euros, por lo que se han instruido diligencias que han sido presentadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma.

La Comandancia continuará con las inspecciones de mercadillos para prevenir, detectar y combatir el comercio ilícito de falsificaciones de ropa, calzado y complementos en la lucha contra el contrabando y la venta de artículos que vulneran la patente de marca.