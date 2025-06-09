Arlanza puede seguir presumiendo de sus vinos. La última añada logra un 'Excelente'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Arlanza mantiene la evolución de calidad de sus vinos con la calificación de la última añada, la de 2024, que obtuvo un ‘Excelente’ por parte del comité de catas reunido en el Monasterio del Carmen, en Lerma. Según informa la Denominación de Origen, el comité de cata estuvo compuesto por 19 catadores profesionales, entre los que se encontraban directores técnicos de otras denominaciones de origen de Castilla y León, sumilleres de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, periodistas del sector de vinos y gastronomía, enólogos y miembros del Panel de Cata de la D.O. Arlanza. Se valoraron un total de 11 vinos de los distintos tipos (Blancos, Rosados y Tintos) correspondientes a la añada 2024, procedentes de las bodegas inscritas en la D.O. Arlanza y que habían sido seleccionados cuidadosamente en una precata anterior de un total de 27 muestras.

Teniendo en cuenta el resultado de esta cata, las condiciones agronómicas y climatológicas en las que tuvo lugar el ciclo del cultivo de la vid, así como el desarrollo de la campaña de vendimia, el Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza, celebró seguidamente una sesión extraordinaria, en la que acordó calificar la añada 2024 como ‘Excelente’. Esta calificación, al igual que la de las cosechas anteriores, marca una tendencia en cuanto al nivel de calidad exigido durante todo el proceso, desde la cepa hasta la mesa.

Hay que destacar la importante selección realizada por los viticultores y las bodegas con el único fin de conseguir un producto de la más alta calidad acorde con la Denominación de Origen Arlanza y capaz de satisfacer los paladares más exigentes. En esta calificación de la añada ha destacado la buena acidez de los vinos gracias a la situación de altura de los viñedos, característica principal de esta zona de Arlanza.

También es de destacar en esta calificación la recuperación de algunas variedades autóctonas de la zona como el albillo mayor que ha estado reflejado en algunos de los vinos blancos que se han catado.