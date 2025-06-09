El pequeño pueblo de Burgos que lleva 100 años rezando a la Virgen de las Aguas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los vecinos de Tardajos se dieron cita este sábado para rendir homenaje a una tradición muy arraigada en el pueblo, que coincide con el centenario de la Asociación Hijas de María. Fundada en 1925, esta agrupación ha sido el pilar de una devoción popular que ha marcado generaciones y cuya vigencia quedó patente en una jornada muy emotiva en este pequeño pueblo del Alfoz de Burgos.

La celebración comenzó con una ofrenda floral encabezada por el grupo de danzas de Tardajos, en la que también participaron representantes de las asociaciones vecinales y autoridades municipales de los pueblos vecinos de Rabé de las Calzadas y Las Quintanillas. La procesión avanzó por las calles engalanadas del municipio, portando la imagen de la Virgen de las Aguas, que fue restaurada en 2010, luciendo en esta ocasión un nuevo manto confeccionado por manos locales (Asun y Cari) y unas andas completamente renovadas.

La misa fue presidida por el Obispo de Tarazona, el burgalés Vicente Rebollo, acompañado de varios sacerdotes vinculados a la historia parroquial del pueblo. La coral de Tardajos puso la nota musical con varias piezas litúrgicas, entre ellas el himno tradicional del municipio, que ha sido recientemente recuperado como símbolo de identidad.

Uno de los momentos más esperados del día llegó con el recitado de la plegaria a la Virgen. Siete personas que en distintas décadas fueron protagonistas de esta tradición, subieron al altar para revivir esos versos que durante generaciones han emocionado a toda la comunidad. Entre ellas, Casilda Bernal, quien recitó parte del texto que ya pronunció hace 75 años, y Cecilia Miguel, que compartió el mismo verso que su madre, Severina Santamaría, dijo en 1943.

También participaron Concha Ruiz (1959 y 1971, año en el que faltó una semana al colegio para poder ensayar), Inmaculada de la Fuente (1973), Conchi de la Iglesia (1985), Elena Sedano (2008) y Raúl Gregorio, el primer chico en formar parte de esta tradición, en 2019. Todos ellos fueron reunidos por Rosa Miguel y Alicia Tobar, responsables de preparar esta emotiva intervención durante más de un año.

“Con su constancia, trabajo y amor por la parroquia consiguieron encajar las plegarias dichas entonces y alzarlas ahora”, destacan desde la organización. La iglesia de La Asunción se llenó por completo para presenciar este momento irrepetible, en el que pasado y presente se unieron en un mismo sentir.

Por la tarde, el salón parroquial se convirtió en un espacio de encuentro y memoria en el que los vecinos asistieron a la proyección de un vídeo recopilatorio, obra de Ángela Martínez, que recogía fotografías históricas, recortes de prensa, documentos de los estatutos de la asociación y testimonios gráficos de

esta tradición local. También se expusieron libros, imágenes originales y material de archivo que permitió a los más jóvenes conocer la importancia de esta costumbre de Tardajos y a los mayores revivir momentos clave de su infancia.

La Asociación Hijas de María, que ha preparado a generaciones de niñas del pueblo para participar en las celebraciones religiosas de mayo y Pentecostés, reafirma con la celebración de este centenario su papel como transmisora de valores, cultura y fe en este pequeño pueblo de Burgos que, cien años después, sigue mirando a su patrona con la misma devoción.