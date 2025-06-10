Dos pequeños pueblos de Burgos fusionan cine y mundo rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Arranca una nueva edición de Cineclub Ruréfilos, formato bienal del Festival Internacional de Cine y Mundo Rural, que desde este viertes 13 de junio y durante tres días transformará los municipios burgaleses de Tardajos y Rabé de las Calzadas en puntos de encuentro entre el séptimo arte, educación, memoria y ruralidad.

Este año el festival vuelve a apostar por una programación participativa e intergeneracional, donde el lenguaje audiovisual se pone al servicio de la cultura popular, la reflexión crítica y la creación compartida. Talleres, proyecciones, homenajes y propuestas musicales configuran un fin de semana con actividades pensadas tanto para profesionales como para vecinos y escolares de la comarca.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes a las 18 horas en el Centro Antiguas Escuelas (CAE) Padre Mariano, en Tardajos. Durante esta cita se presentará el trabajo audiovisual del alumnado del CEIP Petra Lafont, que este año ha explorado el cine desde el formato podcast. Además, se proyectará la película 'Gallo rojo', de Enrique García-Vázquez, representativa del llamado 'nuevo cine comunero'.

El evento incluye este año un homenaje a Josele Román, "actriz imprescindible en la historia del cine, la televisión y el teatro españoles", destacan desde la organización, que recibirá el Premio Honorífico Ruréfilos 2025. La entrega tendrá lugar el sábado 14 de junio a las 22 horas en la plaza del Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas, en un acto abierto al público.

"Con más de cinco décadas de trayectoria, Josele Román ha brillado en el cine popular de los años setenta, en programas televisivos como 'Un, dos, tres…' y sobre los escenarios de todo el país. Su estilo cercano, su instinto cómico y su fidelidad a lo popular la han convertido en una artista entrañable y profundamente respetada. Además de su carrera interpretativa, ha desarrollado una faceta musical ligada al rock que refleja su carácter inquieto y versátil", precisan los impulsores de la iniciativa.

La programación del festival incluye también un homenaje a la académica Marisa Tobar, investigadora incansable sobre la figura del precursor del cinematógrafo, el padre Mariano Díez Tobar, así como un especial de cine etnográfico centrado en la tradición del Colacho.

En el ámbito formativo, cabe significar el taller de fotografía fija impartido por la reconocida profesional Paola Ardizzoni, que compartirá su experiencia trabajando con cineastas como Almodóvar, Saura o Álex de la Iglesia.

La música tendrá también su espacio con una sesión DJ de folktrónica a cargo de Jugl4ría. El festival se despedirá con la proyección del cortometraje 'Frío en las manos', de Sergio Checa, seguido de un bingo musical con las bandas sonoras cinematográficas como protagonistas.

La entidad cultural Lareira POP impulsa Ruréfilos en colaboración con los Ayuntamientos de Tardajos y Rabé de las Calzadas, que consolida con esta cuarta edición su vocación como propuesta cultural comprometida con el territorio, la memoria y las nuevas formas de narrar el mundo rural.