Al juzgado por destruir 16 nidos de golondrina en un pueblo de Burgos

Un hombre de 78 años, vecino de una localidad ubicada en la comarca burgalesa de Arlanza, deberá responder ante los tribunales tras ser investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por la supuesta destrucción de 16 nidos de golondrina común.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) tuvo conocimiento, a través del relato de un testigo, de la posible destrucción de varios nidos de esta ave migratoria de la fachada de una vivienda.

Haciéndose eco de este testimonio, los agentes se personaron en el lugar y constataron que se trataba de un bloque de viviendas de varias alturas. En la unión de la fachada con el voladillo se observaba, a simple vista, la presencia de varios nidos intactos de golondrina y las marcas circulares de barro de varios otros que ya no estaban.

Debajo de este emplazamiento, en la acera y sobre algún vehículo estacionado en la calle, se hallaron restos de barro coincidente con el utilizado por estas aves en el proceso de fabricación que evidenciaban su presencia antes de la destrucción. Además, se corroboró que varios ejemplares estaban volviendo a reconstruir las estructuras de barro en el mismo sitio.

Las indagaciones llevadas a cabo por componentes del Seprona, permitieron finalmente la identificación y localización del dueño de la vivienda, sobre cuyas ventanas se encontraban los vestigios de los nidales.

Se da la circunstancia de que tanto la legislación europea como la española protege a la golondrina común (Hirundo rustica), así como a sus nidos. Por lo tanto, se prohíbe su caza, destrucción o alteración. Además, se encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Una vez finalizada la investigación, las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma.