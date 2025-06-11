La dana se aleja pero Burgos sigue en aviso por lluvias y tormentas

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El sistema de bajas presiones protagonista de la inestabilidad de estos días se alejará este jueves hacia el norte de España, aunque las provincias de Burgos y Soria se mantendrán en aviso ante la previsión de lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en las mencionadas provincias ante la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 litros por metro cuadrado, que serán más probables en el este.

Aemet espera que este jueves haya una tendencia a la estabilización en la Península, aunque todavía prevé chubascos y tormentas a primeras horas en zonas del centro y nordeste peninsular que tendrán tendencia a cesar. Con ello, el pronóstico recoge predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en montañas.

Sin embargo, el acercamiento de un frente al extremo norte dejará cielos nubosos o cubiertos y provocará precipitaciones en el oeste de Galicia, que también podrían darse en el resto de la región y en Asturias. Por otro lado, no se esperan precipitaciones en las islas. En Baleares habrá cielos poco nubosos, mientras que en el archipiélago canario se registrarán intervalos de nubes; de tipo bajo en el norte de las islas y de tipo alto en el sur. Asimismo, es probable que persista la calima en Baleares, Alborán y zonas del extremo este peninsular.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha indicado es que las máximas descenderán en los litorales mediterráneos, así como en la mayor parte del tercio norte peninsular, de forma notable en áreas del Cantábrico oriental. A su vez, se darán ascensos en el cuadrante suroeste.

En este sentido, se espera superar los 34-36 grados en depresiones de Andalucía y del nordeste peninsular, así como en otros puntos del cuadrante sureste y del interior de Mallorca. Por otro lado, las mínimas bajarán en la Península, de forma ligera en litorales y moderada en interiores. En Baleares estarán en ligero aumento Baleares.

Por lo demás, Aemet ha avanzado que soplarán vientos moderados del este en Baleares y el Ebro, de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz, y de componente sur en los litorales atlánticos gallegos, donde son posibles intervalos de fuerte. En el resto se darán vientos flojos en general, con predominio de la componente este en el Cantábrico, tercio nordeste y fachada oriental peninsular, y de las componentes sur y oeste en el resto. Asimismo, habrá alisios moderados en Canarias.