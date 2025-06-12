Buscan a un hombre desaparecido en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias y la Guardia Civil participan en la búsqueda de un hombre de 66 años en Burgos. El aviso se realizó a las 19.00 horas del miércoles en Santa Cruz del Valle Urbión.

Según informa el 1-1-2, el aviso se recibió ayer a las 19.00 horas, momento en el que se estableció un dispositivo de búsqueda. Desde primera hora de la mañana participan en el dispositivo de búsqueda patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil junto con una veintena de voluntarios.

La Agencia de Protección Civil ha movilizado al grupo de rescate para llevar a cabo un rastreo aéreo.