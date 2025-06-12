Agentes de Policía Nacional de Miranda de Ebro salvan la vida a un ciudadano que estaba inconsciente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano, llevaron a cabo una intervención de reanimación cardiopulmonar (RCP), durante las celebraciones de las festividades de San Juan del Monte.

En la jornada del 9 de junio, pasadas las diez de la noche los agentes fueron alertados por un miembro de Protección Civil sobre una persona que al parecer se encontraba inconsciente en el camino de una zona rural cercana a ‘La Laguna’, donde aún se celebraba la tradicional comida de peñas con una gran afluencia de personas.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre tendido en el suelo, inconsciente y con signos de cianosis facial. De inmediato, los agentes comprobaron las constantes vitales, confirmando la ausencia de pulso, y procedieron a liberar las vías respiratorias aplicando la técnica frente-mentón.

Sin dilación, se iniciaron las maniobras de RCP, alternándose los agentes en su aplicación durante aproximadamente siete a ocho minutos. En esos momentos, se sumó a la asistencia un bombero del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, colaborando activamente en la reanimación. Durante el proceso, la persona comenzó a realizar respiraciones ruidosas, lo que indicaba una respuesta positiva, aunque la gran acumulación de espuma en la boca requirió liberar nuevamente las vías respiratorias.

La llegada de un técnico sanitario de Cruz Roja con un desfibrilador semiautomático (DESA) fue fundamental. Tras la valoración y la aplicación del dispositivo, se confirmó que la persona había recuperado el pulso, y se continuó con las maniobras de asistencia médica coordinada. Debido a la inaccesibilidad del terreno, los agentes de la Policía Nacional, junto con el bombero, colaboraron activamente en el traslado de la persona en camilla hasta la ambulancia de Cruz Roja.

Posteriormente, la persona fue trasladada al Hospital Santiago Apóstol de la localidad. La Policía Nacional facilitó el paso a la ambulancia a través de la multitud, asegurando la llegada segura al centro hospitalario, donde continuaron colaborando con los servicios médicos hasta que su presencia no fue requerida.