Localizado en buen estado de salud el varón desaparecido desde el martes en Santa Cruz del Valle Urbión

Efectivos de la Guardia Civil localizaron en buen estado de salud el varón de 66 años de edad desaparecido desde el martes, 10 de junio, de su domicilio en Santa Cruz del Valle Urbión. Familiares de esta persona comunicaron su desaparición la tarde de ayer miércoles, 11 de junio, en el Puesto de la Guardia Civil de Pradoluengo, señalando que presentaba problemas de salud y movilidad reducida.

De inmediato, la Central de Servicios de la Comandancia de Burgos activó el protocolo habitual para la búsqueda y localización, desplegando un dispositivo en la zona compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) con un dron provisto de cámara térmica, numerosos voluntarios de la zona, siendo apoyados desde la mañana de hoy por un helicóptero del 112.

El hombre ya se encuentra en su domicilio.GUARDIA CIVIL

El hombre desaparecido, que había sufrido un accidente con su vehículo en un camino de montaña próximo a su localidad de residencia, pasó las dos noches en el monte. Durante la mañana de hoy jueves, 12 de junio, un ciclista lo avistó mientras caminaba por el campo con la ayuda de una muleta.

Posteriormente, fue trasladado en un vehículo todoterreno hasta el punto en el que se coordinaban las labores de búsqueda. Desde allí, una patrulla de la Guardia Civil lo acompañó hasta el centro de salud para su valoración médica. El afectado ya se encuentra en su domicilio y en perfecto estado de salud.