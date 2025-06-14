Hallan a una mujer muerta en un pueblo de Burgos

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Conmoción en la localidad burgalesa de Santa Cruz del Valle Urbión después de que este sábado una mujer de 39 años fuera encontrada muerta, semidesnuda y "con evidentes signos de violencia" en el interior de su domicilio.

Fuentes de la investigación confirman a este periódico que el hallazgo del cadáver se produjo en torno a las 17.30 horas, y se confirmó como el de una mujer nacida en 1986. No contaba con antecedentes de ningún tipo dentro del sistema Viogen.

Por el momento se ha hecho cargo de la investigación la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Burgos para tratar de esclarecer las circunstancias de este suceso, ya que por el momento no se descarta ninguna hipótesis.