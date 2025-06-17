Lluvia de euros en Espinosa de los Monteros. La Bonoloto deja un premio de 661.453 euros

Imagen de la plaza de Espinosa de los Monteros, con el Ayuntamiento al fondo.ECB

El sorteo de La BonoLoto dejó hoy un premio de primera categoría (seis aciertos), dotado con 661.453,82 euros, en Espinosa de los Monteros. El boleto acertante fue validado en la Administración de Loterías número dos de la localidad burgalesa, según informan fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora está compuesta por los números 25, uno, 38, 20, 19 y 03. El complementario correspondió al 36 y el reintegro, al uno. La recaudación del sorteo ascendió a 2,06 millones de euros. De segunda categoría no hubo ningún acertante.