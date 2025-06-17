Las obras clave para el renacer turístico de Clunia culminarán en 2026

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El yacimiento romano de Clunia encara una nueva etapa de desarrollo turístico y patrimonial a merced de las inversiones impulsadas por la Diputación. Siete millones de euros, en suma, harán posible este renacer auspiciado por el segundo plan director elaborado hace una década, que la institución convertía en su hoja de ruta. Las cuatro obras más significativas en marcha, que comprenden desde la construcción del nuevo Centro de Recepción de Visitantes hasta la puesta en valor del foro romano, estarán finalizadas a lo largo del año 2026, según indicaba el presidente de la administración provincial, Borja Suárez, que detalló el momento actual de cada uno de los proyectos.

Recordaba, para empezar, que «Clunia es la primera de las cinco áreas de inversión en las que trabaja actualmente la Diputación», junto a Garoña, Oña, Valpuesta y la convocatoria de ayudas generales dotada con 8 millones de euros (4 millones entre 2023 y 2024, y otros 4 para los dos años siguientes) destinadas a la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural del territorio.

Indicaba además que las actuaciones previstas responden a la nueva visión que define el citado plan (un trasunto del primero, redactado allá por 1996), que considera Clunia como algo más que un mero conjunto de ruinas arqueológicas visitables y busca elevarlo a entorno patrimonial integrado en el paisaje rural y con potencial para dinamizar el territorio: «Ha de ser un motor para la zona», precisaba al respecto Miguel Ángel de la Iglesia, codirector del yacimiento arqueológico.

El proyecto estrella de los que ampara tal propósito es el Centro de Recepción de Visitantes, «antología a su vez de todos los problemas que pueden aquejar a las inversiones de calado en el medio rural», lamentaba Suárez.

Tras no pocas vicisitudes (falta de empresas interesadas, parón por la pandemia y por la aparición de restos de interés, además de un cambio de adjudicataria, entre otras sorpresas), su construcción, en manos de Tragsa, avanza ahora a buen ritmo y roza el 80% ejecutado. «Su finalización está prevista para agosto de 2025», explicaba Suárez, aunque, dado el historial relatado, «no conviene aventurarse», matizaba acto seguido. Lo que sí podía asegurar el presidente de Diputación es que, cuando esté terminada -resta la musealización tras la obra- «esta infraestructura dotará al yacimiento de un acceso moderno y funcional, servirá como espacio de acogida, centro de interpretación y nodo de información turística».

A esta actuación, por importe de 5.273.026 euros, se añaden otros tres proyectos de gran relevancia, licitados todos este mismo año y a ejecutar entre finales de 2025 y durante todo 2026:

Así, la iniciativa destinada a diseñar y señalizar los nuevos caminos y senderos que recorrerán el yacimiento comenzará a materializarse en verano. Financiado íntegramente con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, este proyecto, con un presupuesto de 657.000 euros, busca conectar el Centro de Recepción de Visitantes con el teatro y el foro romano mediante itinerarios accesibles y sostenibles, además de integrar tecnología para mejorar la experiencia.

También se licitaba recientemente la construcción del denominado pabellón de los guardas, un alto en el camino y refugio de guías y empleados en días de mal tiempo que, además, con una inversión de 174.000 euros, permitirá ofrecer servicios básicos a los visitantes, mejorar la accesibilidad, la seguridad y, sobre todo, la comodidad del recorrido. Contará con zona de sombra, baños químicos y un diseño a modo de ventanas para enmarcar las vistas y acercar el paisaje vinculado al yacimiento. «Será un lugar de reposo e información», precisaba De la Iglesia.

Con todo, la intervención «más simbólica y una de las más ambiciosas» de las previstas será la restauración y puesta en valor del foro. Costará 817.000 euros, financiados en un 70% por el programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y completado con fondos de la Diputación. La intención es devolver protagonismo a este espacio clave como núcleo político y administrativo de la antigua ciudad romana, capital de un extenso convento jurídico. Se trata, en definitiva, de «evocar o dar una idea aproximada de su grandilocuencia basándose en las investigaciones científicas y arqueológicas que se han llevado a cabo en los últimos años», apuntó el codirector del yacimiento.

A los 7 millones de euros que alcanzan en conjunto estas inversiones se añadirán pronto al menos otros 700.000 euros, aproximadamente, para dotar de contenido al Centro de Recepción de Visitantes.

Con estas intervenciones, según subrayaba Borja Suárez, la Diputación, de la mano también de la Junta de Castilla y León, trabaja en el «diseño de un gran producto turístico basado en el legado romano» que trasciende «los límites de la provincia de Burgos y nos da una oportunidad de generar un retorno, de construir un modo de vida en torno a este patrimonio cultural».