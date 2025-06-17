La Guardia Civil destapa dos mataderos ilegales de corderos en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desarrollado un amplio dispositivo policial dirigido a la verificación de explotaciones ganaderas, con la doble finalidad de investigar supuestos hurtos y robos de cabezas ovinas, bajo fundadas sospechas de que pretendieran enmascarar un comercio ilegal de corderos para su posterior sacrificio en lugares no autorizados.

El resultado obtenido es fruto de una fase previa denominada de inteligencia, desplegada entre los meses de abril y mayo, en la que se ha recabado importante información y se han llevado a cabo también numerosas inspecciones en explotaciones ganaderas, principalmente de ganado ovino, en La Ribera y Las Merindades, efectuadas conjuntamente por el Seprona y veterinarios de la Junta de Castilla y León.

Se trataba de controlar la documentación obrante y el número de cabezas existente, cotejando el resultado con las anotaciones de los libros registro, para verificar el censo de ganado, comprobar la documentación acreditativa de altas y bajas y supervisar el marcaje con crotal acreditativo de los ejemplares nacidos.

En la fase operativa, se han llevado a cabo numerosos puntos de identificación por carretera para controlar posibles robos o hurtos de sus animales, y se han descubierto dos puntos clandestinos dedicados a la venta ocasional pero ilegal de corderos, centros que a la vez hacían las veces de mataderos improvisados, al aire libre infringiendo la normativa y sin las debidas garantías sanitarias.

Por las irregularidades detectadas se han confeccionado 17 actas denuncia por sacrificio de animales al aire libre sin autorización, por carecer de licencia y por venta de animales incumpliendo la normativa; entre los denunciados se encuentran los propietarios de las instalaciones inspeccionadas.