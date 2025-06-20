«Explicar cómo es Poza de la Sal en un minuto es imposible. Hay que venir a verlo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se avecina un «día espléndido» en Poza de la Sal. Con buen tiempo y mucho que celebrar. Vecinos, autoridades y visitantes brindarán por la gesta del pasado mes de noviembre, cuando la villa salinera pasó a formar parte del selecto club de los pueblos más bonitos de España. Todo un hito que bien merece una proclamación oficial como es debido. Y qué mejor fecha que el sábado 21 de junio, justo después del Curpillos, para poner en valor el arduo trabajo desempeñado por la Corporación municipal para conseguirlo.

Las calles de Poza empiezan a cobrar vida con el inicio de las vacaciones y el alcalde, Domingo Núñez, espera con los brazos abiertos a los invitados. Ediles y regidores de otros pueblos de la zona, representantes de distintas administraciones, cofradías, asociaciones... Todo el mundo es bienvenido a partir de las 11 de la mañana para disfrutar, en primer lugar, de una exhibición de aves rapaces que haría las delicias del paisano más ilustre de la villa: el maestro Félix Rodríguez de la Fuente.

Domingo Núñez, alcalde de Poza, tras recibir el diploma que acredita a su pueblo como uno de los más bonitos de España.ECB

Los actos centrales de la jornada arrancarán a las 5 y media de la tarde con la recepción de autoridades. Habrá jaleo de antemano a la hora del vermú, amenizado por las escuelas de música de Poza y Briviesca. Sin embargo, el momento más emotivo tendrá lugar a las 6, en el arco del Conjuradero, con el izado de banderas que oficializará el ansiado reconocimiento.

No podía faltar a la cita, como bien explica Núñez, la Banda Municipal de Música. 136 años de historia y 70 miembros, «todos pozanos», que se reúnen para ensayar en la villa una vez a la semana. Todo un orgullo, dadas las circunstancias que atraviesa la España despoblada, del que presumir a partir de las 20 horas en la parroquia de San Cosme y San Damián. A continuación, la Plaza Vieja acogerá una degustación de morcilla con sal del Diapiro, miel y mistela. Y como broche de oro, una Noche Romántica que invita a disfrutar del cielo estrellado a la luz de la luna.

Echando la vista atrás, el primer edil rememora aquel pleno de agosto de 2023 que sentó las bases para plantear la candidatura de Poza. Año y medio después, no sin esfuerzo, se lograría un marchamo que muy pocos municipios burgaleses ostentan. Un verdadero honor, para Domínguez, situarse «a la altura de otros seis pueblazos» de la provincia como Caleruega, Castrojeriz, Covarrubias, Frías, Lerma y Puentedey.

En lo que va de mes, la Oficina de Turismo ya ha contabilizado más de un millar de visitantes.

«Todavía no sabemos la dimensión que nos ha dado», sostiene el regidor pozano pese a ser consciente de que el turismo no ha dejado de crecer durante los últimos meses. El impacto, asegura, está siendo «muy importante» en el tejido económico local. Incluso en invierno, que siempre es «más duro», se apreciaba que «mucha gente iba a pasar todo el día».

También han aumentado las pernoctaciones, todo un reto en los tiempos que corren. Aunque tiene su lógica porque Poza atesora «patrimonio, historia y belleza». Por no hablar de su impresionante entorno natural, ese que enamoró a Félix desde su más tierna infancia.

«Explicar cómo es Poza en un minuto es imposible. Hay que venir a verlo», anima Núñez citando de carrerilla atractivos clave de la villa como el Castillo, las salinas, el Diapiro, el paisaje que brinda su meseta o la ciudad romana de Flavia Augusta. Precisamente, el Ayuntamiento se ha fijado como objetivo conseguir que estos yacimientos obtengan la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). De conseguirlo, lo cual parece factible, sería el cuarto.

Para potenciar dicha candidatura, el próximo mes de julio se inaugurará una exposición sobre Flavia Augusta. De esta forma, se complementará la amplia oferta cultural que ya de por sí brindan los museos de Félix Rodríguez de la Fuente y de las salinas o la muestra Amigo Lobo.

«Poza tiene que ser un referente de la provincia», enfatiza el alcalde dispuesto a seguir peleando para que su pueblo consolide aún más si cabe su vasto potencial. Por ahora, el verano pinta bien y la Oficina de Turismo ya ha contabilizado más de un millar de visitas en lo que va de mes. Y las que están por venir, salta a la vista, no serán pocas.