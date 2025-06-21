Campaña de la renta en Burgos: así es el servicio gratis para hacer la declaración en 12 pequeños pueblos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha intensificado este año su apoyo a los contribuyentes del medio rural burgalés con la puesta en marcha de un servicio presencial de ayuda para la declaración de la renta. La medida, operativa hasta el próximo 27 de junio, se desarrolla en colaboración con la Agencia Tributaria y abarca doce municipios de la provincia.

Los procuradores del Partido Popular por Burgos han subrayado la dimensión económica de esta campaña, ya que, según han explicado, las bajadas fiscales aplicadas por el Ejecutivo autonómico permitirán un ahorro estimado de 22,97 millones de euros en el IRPF durante la presente campaña de la renta.

“La Junta prestará un servicio en 12 municipios del medio rural para poder llevar a cabo esta declaración en Briviesca, Medina de Pomar, Lerma, Roa, Belorado, Salas de los Infantes, Villarcayo, Villadiego, Melgar de Fernamental, Quintanar de la Sierra, Miranda de Ebro y Aranda de Duero”, ha detallado la procuradora Inmaculada Renedo, quien compareció este sábado acompañada por los parlamentarios Emilio Berzosa y Lorena de la Fuente.

El servicio de asesoramiento, ofrecido por técnicos especializados de la Junta, permite a los ciudadanos consultar y aplicar una veintena de deducciones autonómicas específicas. “Veinte serán las deducciones autonómicas en el IRPF de las que podrán ser beneficiarios los burgaleses y donde allí serán informados”, ha añadido Renedo.

Entre estas deducciones figuran las relativas a nacimiento o adopción de hijos, discapacidad, adaptación de la vivienda habitual, familia numerosa o cuidado de hijos menores de cuatro años. También se contemplan bonificaciones específicas para quienes residen en el medio rural, así como por rehabilitación y adquisición de vivienda por jóvenes, alquiler de vivienda habitual, inversiones medioambientales, movilidad sostenible o donaciones a fundaciones de Castilla y León.

“Todo ello se podrá consultar en el portal de tributos de la Junta de Castilla y León y podrá realizarse hasta el 27 de junio”, ha recordado la procuradora, quien ha querido remarcar el carácter estratégico de esta campaña para las zonas más despobladas. “Por lo tanto, como siempre, un compromiso claro de la Junta con las personas de la provincia de Burgos”, ha concluido.

Desde el inicio del mandato de Alfonso Fernández Mañueco, el ahorro fiscal en la comunidad ha experimentado un crecimiento superior al 55%, situándose en 131,35 millones de euros en 2024, según recordaron los procuradores burgaleses del PP, que destacaron que esta evolución es fruto de una política continuada de rebajas impositivas orientada a apoyar a las familias, los jóvenes y los residentes del entorno rural.

La gestión de citas previas para acceder al servicio continúa disponible a través de la web oficial de la Agencia Tributaria, la app ‘Agencia Tributaria’ y el número telefónico 915 53 00 71.