El norte de Burgos, en "riesgo extremo" de incendios forestales

Mapa sobre el riesgo de incendios previsto para este sábado.

Mapa sobre el riesgo de incendios previsto para este sábado.JCYL

Europa Press
Valladolid

La Junta advierte de que el oeste de la Comunidad y el norte de Burgos se encuentran este sábado en "riesgo extremo" de incendios forestales.

A través de la cuenta Naturaleza Castilla y León vinculada a la Consejería de Medio Ambiente, el Ejecutivo autonómico explica que las temperaturas máximas previstas para hoy siguen sin cambios, con las mínimas en ascenso y con posibilidad de chubascos y tormentas que localmente pueden ser fuertes. Además, los vientos serán flojos y de componente sur, si bien aumentarán a lo largo del día a moderados con rachas muy fuertes.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemete) ha activado aviso amarillo por tormentas desde las 13.00 horas en Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Valladolid, donde hay posibilidad de lluvias "fuertes, granizo y rachas de vientos muy fuertes".

También hay aviso amarillo en Burgos y Soria por lluvias, con precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por hora; y en Ávila y Valladolid por temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados.

