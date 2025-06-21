El norte de Burgos, en "riesgo extremo" de incendios forestales

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta advierte de que el oeste de la Comunidad y el norte de Burgos se encuentran este sábado en "riesgo extremo" de incendios forestales.

A través de la cuenta Naturaleza Castilla y León vinculada a la Consejería de Medio Ambiente, el Ejecutivo autonómico explica que las temperaturas máximas previstas para hoy siguen sin cambios, con las mínimas en ascenso y con posibilidad de chubascos y tormentas que localmente pueden ser fuertes. Además, los vientos serán flojos y de componente sur, si bien aumentarán a lo largo del día a moderados con rachas muy fuertes.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemete) ha activado aviso amarillo por tormentas desde las 13.00 horas en Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Valladolid, donde hay posibilidad de lluvias "fuertes, granizo y rachas de vientos muy fuertes".

También hay aviso amarillo en Burgos y Soria por lluvias, con precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por hora; y en Ávila y Valladolid por temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados.