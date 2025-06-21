Aparatoso accidente con dos heridos graves en la AP-1 cerca de Briviesca

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 30 años y un hombre de 61 han resultado gravemente heridas este sábado a raíz de un aparatoso accidente de tráfico registrado en el kilómetro 27 de la AP-1, a la altura de Quintanavides en sentido Burgos, a primera hora de la tarde.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 14:40 horas a unos 10 kilómetros de Briviesca. Según fuentes del 112, un turismo ha volcado tras una salida de vía. Debido a que sus ocupantes permanecían atrapados en el interior del vehículo, se requirió la presencia del Cuerpo de Bomberos de Burgos para proceder a su excarcelación.

También se avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, al equipo médico del centro de salud de Briviesca y un helicóptero medicalizado. Dadas las circunstancias, la vía se cerró al tráfico provocando largas retenciones. De momento, ese tramo permanece colapsado y se recomienda transitar por la N-1.

Por su parte, los heridos fueron trasladados en helicóptero, junto al equipo médico de Briviesca, hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).