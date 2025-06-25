Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras el éxito del Mercado Pirata del año pasado, Medina de Pomar vuelve a apostar por un evento temático para dinamizar el primer fin de semana de julio. Este verano, la ciudad se transformará en un auténtico poblado del lejano oeste con la llegada del Mercado Far West, que se celebrará del 4 al 6 de julio en el centro de la ciudad.

Este novedoso evento transportará a medineses y visitantes al universo de los forajidos, los campamentos apaches, los tiroteos y la magia del viejo oeste. El escenario principal volverá a ser la Plaza Somovilla, uno de los puntos con mayor oferta hostelera y corazón de la vida social de Medina de Pomar.

Durante tres días, el Festival ofrecerá un programa vibrante lleno de actividades para todos los públicos: espectáculos de magia, cuentacuentos infantiles, combates teatrales, talleres de oficios tradicionales, música en vivo y danzas participativas. Además, se recreará un auténtico pueblo del oeste con fachadas a tamaño real -incluyendo banco, cárcel, oficina del sheriff y salón-, así como un Campamento Apache con tipis, herramientas, armas y exhibiciones de tiro con arco. Los visitantes podrán disfrutar de una oferta gastronómica y artesanal gracias a los puestos de mercaderes y artesanos que llenarán las calles del centro.

A lo largo del evento, personajes caracterizados recorrerán el recinto, como tramperos, soldados confederados, enterradores o ilusionistas, interactuando con el público para ofrecer una experiencia inmersiva, divertida y sorprendente.

Entre las actividades destacadas se encuentran: Teatros de acción como 'La leyenda de Joe Pink', 'Los cuatreros', 'Atraco al banco' o 'Los tramperos'; espectáculos de fuego y magia como 'El tahúr', 'El escapista' o 'La baraja francesa'; exhibiciones y talleres de herrería, talla de madera, tiro con arco y danzas de época; cuentacuentos temáticos como 'La fiebre del oro', 'Tras las colinas con los lobos' o 'La llamada del bosque' y múltiples momentos de música en vivo, tanto itinerante como en escenarios fijos.