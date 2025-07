El Monasterio de Santa María de Rioseco acoge un viaje fotográfico por la memoria de los espacios olvidados

Imagen de José Quintanilla sobre las ruinas del Monasterio de Santa María de Rioseco.JOSÉ QUINTANILLA

Mapa del Abandono de José Quintanilla

El edificio no terminó de caerse. No sucumbió al olvido total. En 2010 el colectivo Salvemos Rioseco se empeñó en recuperar este espacio histórico de las Merindades. En 2020 se transformaron en Fundación Monasterio Santa María de Rioseco que es la que ha preparado este ‘Grand Tour’ contemporáneo por las ruinas del monasterio in situ, que se pueden tocar, con el viaje sensorial a través de las imágenes de Quintanilla por ruinas clásicas o restos de espacios arquitectónicos actuales que «invita a la reflexión sobre los espacios abandonados, la acción devastadora del ser humano, el patrimonio histórico y su conservación, el éxodo rural o la problemática medio ambiental».