Descubre un viaje único por los vinos de Burgos

La Diputación de Burgos, a través de su marca agroalimentaria Burgos Alimenta, pone en marcha una iniciativa que une las raíces e historia de la provincia con uno de sus productos estrella, los vinos de las D.O. Ribera del Duero, D.O Arlanza y los vinos de la única bodega burgalesa incluida en la D.O Rioja. Con este objetivo, y dentro del proyecto Burgos es Vino, se presenta un viaje único con paradas en las localidades de Sargentes de la Lora, Sedano, Villarcayo y Busto de Bureba, de la mano de la sumiller Pilar Cruces.

En este viaje, la degustación de los vinos burgaleses se transforma en una experiencia sensorial, en la que el aprendizaje sobre las variedades autóctonas y sus rasgos característicos logrará despertar recuerdos y emociones. Además, esta propuesta quiere reforzar los vínculos entre los productores, los distribuidores y los consumidores, así como convertir a los burgaleses en los mejores embajadores de nuestra riqueza gastronómica, enológica, patrimonial y cultural.

La sumiller Pilar Cruces es la guía de este viaje irrepetible que realizará cuatro paradas en forma de catas, en las que prestigio, tradición, riqueza e innovación se dan la mano para hacer las delicias de los asistentes. El norte de la provincia acogerá estas degustaciones, que se celebrarán el 6 de agosto en Sargentes de la Lora, el 13 de agosto en Sedano, el 12 de septiembre en Villarcayo y el 13 de septiembre en Busto de Bureba.

Los Ayuntamiento de cada localidad se encargarán de inscribir a las personas interesadas en participar en esta actividad de forma gratuita, hasta completar el aforo de 50 plazas.