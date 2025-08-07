Rescatado un senderista en Burgos tras sufrir un golpe de calor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 17:17 horas informando de que un varón de 36 años ha sufrido un golpe de calor cuando realizaba la senda Enrique del Rivero, situada en la localidad burgalesa de Pradoluengo, y no consigue recuperarse. La zona es inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Burgos.

Al llegar, el helicóptero se queda en estacionario para que puedan descender los rescatadores. En zona, atienden al varón, que presenta signos de un posible golpe de calor, lo estabilizan. El helicóptero apoya uno de los patines y los rescatadores ayudan a la víctima a subir para poder ser evacuado hasta Pradoluengo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí, espera personal sanitario que se encarga de atender al varón de 36 años.