Cuatro delitos contra la seguridad vial con alcohol de por medio en las carreteras de Burgos

Cuatro delitos contra la seguridad vial en poco más de una semana, concretamente entre el 25 de julio y el 3 de agosto, en las carreteras de Burgos. Ese es el balance de la Guardia Civil de Tráfico tras constatar, de nuevo, que algunos conductores siguen poniendo su en riesgo su vida y la de los demás al circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Según informan fuentes de la Benemérita, el suceso de mayor gravedad se produjo en la noche del viernes 25 de julio, cuando se produjo una salida de vía con vuelco en una pista asfaltada que conecta dos localidades de La Bureba.

El conductor, de 68 años, resultó ileso. Sin embargo, acabó arrojando unos resultados de 1,03 y 1 miligramos por litro en aire espirado tras someterse a dos pruebas de alcoholemia efectuadas por una patrulla de Tráfico de Miranda de Ebro. Teniendo en cuenta que cuadruplicaba la tasa máxima legal permitida, fue puesto a disposición judicial.

El segundo siniestro con alcohol de por medio tuvo lugar el pasado 31 de julio en la N-120, entre Espinosa del Camino y Villafranca Montes de Oca. Poco antes de medianoche, un joven de 25 años se salió de la carretera y causó daños en la infraestructura viaria. Afortunadamente ileso, arrojó una tasa de 0,86 y 0,90 miligramos por litro.

Al cabo de unas 24 horas aproximadamente, en la madrugada del 2 de agosto, la Guardia Civil acudiría a otra salida de vía con vuelco en la BU-200, cerca de Fuentemolinos. El conductor, de 38 ebrios, también arrojaba una elevada tasa de alcoholemia. En este caso, de 0,83 en la primera y 0,78 en la segunda prueba.

El último delito contra la seguridad vial, también en la BU-200, fue detectado el 3 de agosto durante un control preventivo. En un momento dado, los agentes interceptaron un vehículo cuyo único ocupante, un varón de 25 años de edad, mostraba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una vez hechas las pruebas pertinentes, arrojaron resultados de 0,80 y 0,82 miligramos por litro de aire espirado.

En todos estos casos, se instruyeron diligencias que ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Por otro lado, la Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo es una infracción grave, sino que también puede acarrear graves consecuencias penales. Aparte, nunca está de más remarcar que este tipo de conductas ponen en riesgo tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía.