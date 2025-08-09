Huerta de Rey se vuelve a volcar con la Asociación Contra el Cáncer

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Huerta de Rey volvió a responder a la llamada de la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos. Un total de 1.150 personas se sumaron la quinta edición de la marcha contra el cáncer, lo que supone un nuevo éxito de participación. Un dato que supera el millar de inscritos en la edición del pasado año.

La marcha comenzó a las 10.30 horas, con salida en la plaza del Ayuntamiento. Una marcha que tenía un recorrido de 3 kilómetros. En la marcha participó el presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Burgos, Eduardo González, así como el alcalde de Huerta de Rey, José Antonio Cámara

Al tratarse de un evento solidario en que quieren reunir fondos para ayudar a los enfermos de cáncer, el coste de la inscripción es de 6 euros, que se destinarán a la financiación de proyectos de investigación, esta inscripción incluye una camiseta.

La marcha comenzó en 2019 y ya son cinco años los que han realizado esta marcha, y cada vez son más participantes lo que se unen a colaborar. El primer año fueron más de 500 personas inscritas y han ido aumentando hasta llegar alrededor de 1000 en 2024. Hay que destacar que la iniciativa es posible gracias a un grupo de voluntarios que, con gran implicación, dinamizan la actividad, lo que hace que logren éxito de participación y gran colaboración de las empresas. Además de los habitantes de Huerta de Rey, la marcha contó con la presencia de personas de los municipios de la zona, logrando la implicación de toda la comarca.

Imagen de la macha.ECB

Visibilidad

El objetivo principal de la marcha es dar visibilidad a la lucha contra el cáncer, así como apoyar a los pacientes de cáncer y a sus familias, promover la participación ciudadana en un evento lúdico-deportivo y solidario, fomentar una vida saludable a través de la actividad física y recaudar fondos que irán destinados a la Investigación Oncológica.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos ha estrenado este año nuevas instalaciones, en la avenida de la Paz. En la actualidad dispensa servicios gratuitos de atención psicológica (individual y grupal), atención social, apoyo y acompañamiento, talleres de actividad física y ocio, fisioterapia, nutrición, deshabituación tabáquica y alojamiento para pacientes y familiares, entre otros. Además, en 2024 invertía 301.950 euros en investigación. En 2024, la entidad prestó servicios gratuitos a 1.387 pacientes.

En la provincia de Burgos, se realizaron 2.532 diagnósticos y se prevé que en 2030 la cifra ascienda a 2.649. Siete al día de media y tres fallecimientos cada 24 horas. Ante este panorama, la asociación se fija como objetivo invertir más si cabe en investigación para que en 2030 la tasa de supervivencia sea del 70%.