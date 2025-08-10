Cavia: Castillo-Casa Fuerte y Patrimonio en el Alfoz de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En la provincia de Burgos, a solo quince kilómetros de la capital, la localidad de Cavia emerge a orillas del río Arlanzón como uno de los asentamientos más antiguos documentados en la comarca del Alfoz de Burgos. Cavia destaca por su relevante casco urbano tradicional, su entorno natural de la submeseta norte y, sobre todo, por la presencia de la Casa Fuerte de los Rojas y el Castillo de Cavia, ambos declarados Bien de Interés Cultural, lo que subraya la importancia patrimonial e histórica del municipio. Al pie de estos monumentos, la villa mantiene vivas costumbres y festividades que reflejan su pasado predominantemente agrícola y ganadero, a la vez que combina su historia con servicios actuales, como hotel y camping, que dan respuesta a quienes buscan descubrir su legado.

Este enclave, que fue uno de los primeros en aparecer en los registros escritos sobre el Alfoz de Burgos, refleja su larga trayectoria poblacional y social desde antes del siglo XIV. El proceso de unificación con aldeas vecinas impulsó su desarrollo en época medieval. En 1350, la familia de los Rojas erigió la torre de su señorío y, posteriormente, la Casa Fuerte; este señorío pasó posteriormente a manos de los Altamira, consolidando la importancia local de las élites nobiliarias. La economía local, tradicionalmente sustentada por agricultura de secano y ganadería, contaba con el apoyo de la abundancia hídrica, característica que favoreció la instalación de dos molinos harineros sobre el cauce del Arlanzón, además de propiciar un entorno ribereño salpicado de chopos y sauces.

Castillo de Cavia.©Tomas Alonso

Historia y evolución demográfica

Para entender la evolución de Cavia a lo largo de los siglos, es imprescindible atender a los cambios demográficos que marcaron buena parte del siglo XX. Entre 1930 y 1990, el municipio experimentó un significativo éxodo rural, pasando de un censo de alrededor de seiscientos habitantes a menos de doscientos. Este fenómeno se produjo en paralelo al descenso demográfico generalizado en la provincia. La situación comenzó a modificarse a comienzos del siglo XXI, cuando el encarecimiento del acceso a la vivienda en Burgos y otras ciudades próximas derivó en un repunte de nuevos residentes en Cavia, alcanzando su máximo en 2010, aunque desde entonces la cifra se ha mantenido estable o en ligero descenso, en línea con el contexto de la zona rural burgalesa en 2025.

Tradiciones y festividades locales

El calendario festivo de Cavia es testimonio fiel de sus raíces. Destaca la celebración de La Pascua, considerada tradicionalmente como una cita de mozos en la que se despierta a la población con dianas y música durante tres jornadas. El 15 de mayo, el municipio honra a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, reflejo de la actividad principal que marcó la vida local durante siglos. Además, en el corazón del verano se celebran la festividad de Nuestra Señora de la Asunción y la de San Roque, los días 15 y 16 de agosto respectivamente. Estas citas, que tuvieron lugar de nuevo en 2024, reúnen a vecinos, antiguos residentes y visitantes, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro intergeneracional, crucial para el mantenimiento del tejido social rural.

Patrimonio arquitectónico y artístico

Entre los bienes patrimoniales más destacados, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol ocupa un lugar central. Este templo, cuya estructura principal se define a partir del siglo XVI gracias a la implicación del vecindario, exhibe una torre de cuatro tramos de estilo clásico y proporciones decrecientes, que dota de singularidad al perfil urbano de Cavia. El edificio conserva además una pila bautismal románica datada en el siglo XII, testimonio material de la persistencia de las antiguas tradiciones litúrgicas. Junto a la iglesia, destaca la citada Casa Fuerte de los Rojas y el Castillo de Cavia, enclaves de la arquitectura defensiva medieval que han resistido hasta la actualidad y son gestionados conforme a su condición de Bien de Interés Cultural.

Imagen del puente de Cavia.©Tomas Alonso

Entorno natural y aprovechamiento del río Arlanzón

El río Arlanzón ha condicionado durante siglos la economía y el paisaje de Cavia. La disponibilidad de agua favoreció el desarrollo de cultivos de regadío y la instalación de pequeños molinos harineros, infraestructuras que jugaron un papel esencial en la supervivencia y progreso de los habitantes. La ribera, dominada por chopos y sauces, mantiene su riqueza biológica y paisajística, lo que contribuye a la valoración ecológica del entorno en el contexto de la provincia de Burgos en 2025.