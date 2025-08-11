Dos heridos tras volcar un vehículo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas a primera hora de esta mañana en un accidente en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 7.45 horas en que se informaba del vuelco de un turismo en la carretera BU-P-1131, en el término municipal de Villafruela.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió al lugar una ambulancia con soporte vital básico y del centro de salud de Lerma.

Allí, los servicios sanitarios atendieron a dos heridos, varones de 30 y 26 años, trasladados en la ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias al hospital de Burgos.