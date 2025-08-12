Tordómar, el pueblo burgalés con un impresionante puente romano

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A tan solo 38 kilómetros por carretera de Burgos capital se encuentra el pequeño municipio de Tordómar, ubicado en la parte suroeste de la provincia, dentro de la comarca de Arlanza y el partido judicial de Lerma. Sus 311 habitantes tienen el privilegio de contar con un impresionante puente romano perfectamente conservado sobre el río Arlanza, que atraviesa la localidad rodeada de suaves campos, prados de cereal y viñedos.

Aunque la época romana supuso el momento de mayor esplendor en la historia de Tordómar, el lugar ya contaba con habitantes antes de la llegada de los romanos. Tras establecer Clunia como su capital, los romanos emprendieron la construcción de importantes calzadas para conectar todo el territorio, dando lugar al puente que hoy es el principal atractivo turístico de la localidad.

En el siglo X llegaron los primeros asentamientos castellanos a la zona, repoblando lo que entonces eran tierras cubiertas de bosques. Posteriormente, también se asentaron en el pueblo pobladores mozárabes, que se integraron perfectamente con la población castellana. La prosperidad de esta villa durante la Edad Media quedó recogida en el Libro de las Behetrías.

Fiestas y tradiciones de Tordómar

Tordómar celebra dos fiestas patronales. La primera tiene lugar el 3 de mayo, cuando se festejan las Fiestas de Santa Cruz, con numerosas actividades para disfrutar en familia y con amigos, como torneos deportivos, pasacalles, bailes y verbenas. La segunda se celebra el 28 de agosto en honor a San Agustín, con un programa similar de actividades lúdicas y festivas. Uno de los momentos más destacados es la procesión que recorre las calles de la localidad.

Imagen del puente romano de Tordómar.ECB

El patrimonio histórico de Tordómar

El legado romano de Tordómar queda patente en su valioso patrimonio. El puente romano, perfectamente conservado y que da entrada al pueblo, es sin duda el monumento más importante y visitado. Además, en los alrededores se pueden encontrar restos de calzadas romanas, ya que la ciudad de Clunia, elegida por los romanos como su principal enclave en la zona, se encuentra a menos de una hora de distancia.

Como es habitual en los pueblos y ciudades españolas, Tordómar cuenta con una notable iglesia dedicada a Santa Cruz, de estilo gótico, en la que destacan la torre exterior y la capilla de los Carillos en su interior. Otro monumento relevante es el Monasterio de San Pedro de Arlanza, donde se han hallado restos arqueológicos que hoy se exponen en el Museo de Burgos.

Rutas y entorno natural de Tordómar

Al formar parte de la comarca de Arlanza, Tordómar se encuentra dentro de la ruta del vino homónima, con denominación de origen propia. Los visitantes pueden recorrer los senderos y caminos que discurren por la ribera del Arlanza, conociendo los diversos pueblos ubicados a orillas de este río que atraviesa la provincia a lo largo de 130 kilómetros de espacios naturales únicos en el norte de España.

