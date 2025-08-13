Historia y vino en el corazón de la Ribera: Roa y su legado monumental

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Roa de Duero, localidad situada a tan solo 20 kilómetros de Aranda de Duero, se alza sobre un cerro desde el que se dominan el río Duero y las cumbres de Somosierra. Rodeada de viñedos y con un fuerte arraigo en la viticultura, Roa es actualmente la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, consolidándose como elemento central en el itinerario enoturístico que atraviesa la comarca. La economía local, fuertemente vinculada a la producción y comercialización de vino, se materializa a través de extensas explotaciones agrícolas y una activa vida comunitaria enfocada en la promoción de su patrimonio tangible e intangible.

El municipio destaca tanto por su historia bimilenaria, iniciada por los vacceos hace 2.500 años, como por su patrimonio arquitectónico y artístico. Sabemos que ya desde época prerromana, la elaboración del vino era una actividad cotidiana. Con la romanización, la villa, entonces denominada Rauda, se incorporó a la red viaria mediante la calzada romana que enlazaba Clunia y Astorga. Estos antecedentes explican la importancia que tiene el vino para los habitantes de Roa, conocidos como raudenses, cuyo gentilicio se remonta directamente a la denominación romana de la localidad.

En la Edad Media, Roa estuvo protegida por murallas diseñadas por orden de la reina Violante de Aragón, quien impulsó su construcción para defender el enclave de posibles incursiones. Estas robustas fortificaciones, de doble perímetro, con seis puertas y varios portillos —algunos aún visibles en la actualidad—, simbolizaban el carácter estratégico y defensivo de la villa. El mandato de Violante supuso igualmente una innovación social y económica, pues regularizó la organización de la vendimia, reafirmando la centralidad del vino en la vida local.

La excolegiata de Santa María y el arte renacentista

Interior de la colegiata.

Uno de los principales exponentes patrimoniales de Roa es la excolegiata de Santa María, edificio gótico tardío erigido en el siglo XVI. En su interior, esta iglesia guarda una relevante pieza artística: la tabla renacentista de 'La Adoración de los Magos', atribuida a Diego de Siloe. La obra, de reconocido valor artístico, atrae cada año a estudiosos y amantes del arte sacro, reforzando el interés cultural por la localidad. El presbiterio, así como otros detalles ornamentales, evidencian el carácter sobresaliente de la colegiata en el conjunto monumental de la provincia burgalesa.

El legado histórico y los personajes vinculados a Roa

Sede del Consejo Regulador de Ribera del Duero.

Asimismo, otras construcciones religiosas como la iglesia de San Esteban, levantada en época contemporánea a la colegiata, amplían el catálogo patrimonial de Roa. Este templo, reflejo de la transición artística e histórica del municipio, ha acogido acontecimientos relevantes en la vida de la comunidad desde hace más de cuatro siglos. El pasado de Roa queda patente además en la existencia del Aula Arqueológica local, donde se custodia material expositivo que ilustra el devenir de la villa desde la Edad de Hierro hasta la contemporaneidad.

Entre los personajes históricos asociados a Roa figuran el cardenal Cisneros, que falleció en 1517 durante un desplazamiento para encontrarse con el emperador Carlos I, y Juan Martín 'El Empecinado', cuya muerte en 1825 tras dos años de presidio sigue siendo recordada en la localidad. Cada año, el sábado más próximo al 20 de agosto, los raudenses organizan homenajes en su honor, combinando solemnidad y actos conmemorativos para subrayar el sentido histórico de la figura del militar.

El papel del vino y las tradiciones locales

La vida cotidiana de Roa gira en torno al vino en múltiples vertientes: desde lo arquitectónico y económico hasta lo festivo y gastronómico. Las celebraciones anuales, con protagonismo de la música y la danza, constituyen un reclamo turístico que dinamiza la actividad comercial local. El Consejo Regulador de Ribera del Duero, con sede en el municipio, refuerza la posición de Roa como motor de innovación vitivinícola y centro neurálgico del sector en Castilla y León.

La gastronomía y la experiencia enoturística

El componente gastronómico aporta un atractivo adicional al destino. La oferta culinaria de Roa destaca por los asados de lechazo y los guisos tradicionales, acompañados de la amplia variedad de vinos de la DO Ribera del Duero. Bodegas, restaurantes y tabernas promueven actividades de cata y maridaje, facilitando el acceso de visitantes a la cultura enológica local.

En lo paisajístico, el conocido 'Balcón del Duero' ofrece una de las mejores vistas de la comarca. Este mirador, enmarcado entre viñedos y naturaleza, se ha consolidado como punto imprescindible para quienes desean captar la diversidad y belleza del entorno. La panorámica, diferente según la estación del año, es uno de los alicientes de la visita a esta localidad burgalesa.