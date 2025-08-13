El espectáculo inmersivo de luz ’Nebulosa’ viaja por Burgos con Fundación Círculo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

‘Nebulosa: una atmósfera que se mueve’ sigue su recorrido por las localidades Burgalesa y encara sus dos últimas citas del verano. Una instalación inmersiva realizada por el artista y arquitecto Guillermo Escribano (Burgos, 1993), que transforma el espacio religioso en una experiencia sensorial única. Se trata de una instalación patrocinada por la Fundación Círculo en colaboración con la Fundación Ars Burgensis.

El espectáculo propone a los visitantes «un descubrimiento», ya que gracias a un campo de niebla y luz monocromática trasforma el espacio, creando una sensación de suspensión que envuelve a los que disfrutan de la experiencia. Según Guillermo Escribano, la idea está «inspirada en las nebulosas cósmicas, la obra invita a habitar lo incierto y a explorar nuevas formas de percibir la arquitectura sagrada». El ciclo, desarrollado por Escribano Arrieta Studio, investiga cómo lo atmosférico, lo emocional y lo arquitectónico pueden convivir en un mismo espacio.

Una experiencia que se puede disfrutar con entrada libre este jueves 14 de agosto en la iglesia de San Juan de Castrojeriz desde las 22.00 de la noche hasta la 1:00 h. La propuesta viajará el próximo jueves 21 de agosto hasta la Iglesia de la Asunción de Melgar de Fernamental, donde volverá a trasformar el templo con la luz de Nebulosa.

Será la última cita del ciclo de este verano, con el mismo horario, de 22.00 a 1:00 h, con entrada libre. Una instalación que, por sus características técnicas, puede afectar a los dispositivos electrónicos particulares.