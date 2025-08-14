Castrillo de la Reina. Devoción por su historia entre yacimientos y teatro local

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ubicado en el suroeste de Burgos, rozando con la frontera con Soria, Castrillo de la Reina se caracteriza por sus relieves montañosos y boscosos, típicos de la sierra de la Demanda.

Se trata de una villa con costumbres arraigadas, que ha vivido del cultivo y del cánamo y el lino, incluso llegando a tener una industria textil notable. El paraje de 'La Muela' es un antiguo castro celta, que junto a la ermita de Santa Ana, en el alto de la Muela, aún conservan restos de diferentes necrópolis de la época altomedieval.

Todavía se encuentran otras cuatro necrópolis y ermitas rupestres, la de Saelices y el Villar, y la de Santiuste y Cueva de los Moros, estas se están ubicadas en el término municipal de Castrillo de la Reina. El paraje del pueblo también es conocido por los restos fósiles encontrados, las diversas huellas de dinosaurios y los árboles fosilizados.

Representación de 'Los Siete Infantes de Lara'.A. C. Gesta de Los Infantes de Lara

Estas necrópolis están vigiladas por ermitas como la ermita rupestre de Santiuste, un lugar perteneciente a la Edad Media que los antiguos habitantes utilizaban como centro religioso. Aprovechando la roca que sobresalía, formando un pequeño refugio, construyeron esta pequeña edificación con función funeraria, actualmente esta edificación no permanece, pero podemos observar las modificaciones de la roca y cómo fue adaptada a la ermita.

Otro tesoro que conserva esta localidad son los fósiles que hay a sus alrededores, uno de los más llamativos es el árbol de Matalaguna, con una antigüedad de 130 millones de años y una longitud de 16.5 metros. Cerca de Castrillo de la Reina, en Hacinas, hay un centro de interpretación de este fósil y de muchos otros que se han encontrado por los alrededores, así como con las huellas de dinosaurios que habitaron en la zona.

La iglesia de San Esteban se eleva sobre el caserío.I. L. M.

Castrillo de la Reina destaca por sus fuertes tradiciones, goza de una ancestral pasión por el teatro, una prueba de ello es la representación que hacen todos los años de la leyenda de Los Siete Infantes de Lara. Celebrada hace poco, el 8, 9 y 10 de agosto. la pasión por el teatro inunda el pueblo, concretamente la iglesia de San Esteban. Esta magnífica escenificación basada en el auto de Lope de Vega 'El bastardo Mudar', bajo la adaptación y dirección de Abilio Abad, ofrece tres representaciones en las que narran las traiciones y venganzas entre los reinos cristianos y musulmanes de la época, cuenta la historia de siete hermanos, los Siete Infantes de Lara, qué víctimas de una traición terminarían decapitados, una historia que mezcla elementos reales con la propia dramatización de los cantares de gesta.

La romería de ‘La Muela’ llevada a cabo 40 días después del Domingo de Resurrección, importante por su yacimiento arqueológico. El 26 de diciembre, día de San Esteban, se celebra una procesión por las calles con sus danzas típicas y animaciones.

Un lugar encantador para los amantes del senderismo y la observación de la naturaleza, ya que esta zona es característica por su rica biodiversidad y por ser parte de un entorno natural protegido, a su entorno se le añade un elemento acuático, la proximidad del río Arlanza.

Siendo un pueblo relativamente pequeño, ofrece una gran variedad de a actividades y puntos turísticos que visitar, ‘La Muela’, la Covacha de Santiuste, así como el árbol fosilizado de ‘Matalaguna’. En cuanto al arte religioso destaca la iglesia de San Esteban, de estilo gótico tardío y renacentista, dedicada al mártir que le da nombre, patrón del municipio. Un templo de los siglos XV y XVI, con tres naves de bóveda de crucero y cabecera rectangular.

Su propio traje

Danzas en la romería de la Muela de Castrillo de la ReinaAYTO. CASTRILLO

Este pueblo conserva su traje típico, confeccionado con los productos que ellos confeccionaban y trataban. El traje de mujer es más sobrio, lo completa una falda roja con tirana negra picada, camisa blanca y encima una armilla roja de tela brochada, debajo se coloca el pañuelo chino blanco con flores pintadas. El delantal es del mismo largo que la falda, con la tela oscura y con una cinta en forma de ‘U’. Los hombres se visten con un pantalón de lana de oveja churra, una medias de lana blanca, una faja de diferentes colores, un chaleco oscuro y antiguamente terminaban con un capote con mangas.