La Merindad de Río Ubierna: historia viva en el corazón del Alfoz de Burgos

A poca distancia de Burgos se encuentra la Merindad del Río Ubierna, un municipio burgalés formado por 22 pequeñas localidades que pertenecen al Alfoz de la capital burgalesa. La merindad se extiende por un territorio de 275 kilómetros cuadrados y engloba 21 pueblos, entre ellos: Sotopalacios, Castrillo de Rucios, Celadilla Sotobrín, Cernégula, La Molina de Ubierna, Lermilla, Masa o Ubierna, entre otros. Se trata de un municipio en el que están censadas alrededor de 1.415 personas.

Antes de la denominación actual existen referencias sobre el alfoz de Ubierna, en el año 1028, pero habrá que esperar hasta 1970 para que se agrupen esta serie de pueblos que acabarán formando la Merindad de Río Ubierna.

Al ser un territorio tan extenso, que apenas ha sufrido modificaciones desde los inicios de su historia, y que suma tantísimas localidades, su patrimonio histórico es rico y variado. Entre sus monumentos destaca el castillo del Cid y la iglesia de San Juan Bautista en Villanueva de Río Ubierna, y además, cuenta con leyendas que dejan algunos de los pueblos que componen la comarca.

El Castillo del Cid

Este monumento se encuentra en Sotopalacios, un pueblo a escasos kilómetros de Burgos. El castillo no deja indiferente a nadie, se trata de una construcción del siglo XIV y XV que con su elegante aspecto da la sensación de estar ante un palacio más que ante una fortaleza defensiva.

Castillo del Cid en Sotopalacios.-ECB

Iglesia de San Juan Bautista

Declarada de bien de interés cultural por la junta de Castilla y León. Esta iglesia de Villanueva de río Ubierna de una sola nave, fue construida en piedra de sillería y presenta una gran torre rectangular que se levanta a los pies jugando con los numerosos contrafuertes que le apoyan.

Iglesia de Villanueva de Río Ubierna.AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE RÍO UBIERNA

Lagunas de Cernégula

Sus leyendas se ubican en las lagunas de Cernégula, La Charca para sus vecinos, se dice que en torno a ellas se reunían las brujas de Asturias y Cantabria para celebrar sus aquelarres. Un relato que ha terminado formando parte de la historia del pueblo.

Lagunas de Cernégula.DARÍO GONZALO

La merindad tiene un rico entorno natural que a su paso le riega el río Ubierna, el cual nace en el Páramo, en las proximidades de Quintanilla Sobresierra. Las aguas de este río y sus respectivos afluentes han excavado sus cursos, originando los actuales desfiladeros de Ubierna, Rucios y La Hoz, donde prima la diversidad vegetal y a lo largo de su recorrido se agrupan chopos, sauces, alisos y álamos.

Además de su entorno natural y sus restos prehistóricos, la Merindad de Río Ubierna es un territorio al que están vinculados personajes históricos como el Cid Campeador, el Conde Diego Porcelos o Diego Laínez.

Saludo de los estandartes de otros municipios al pendón del pueblo anfitrión de la Fiesta de la Merindad de Río Ubierna.ÓSCAR CORCUERA

Dentro de sus fiestas y tradiciones, una de las más representativas es la Fiesta de la Merindad, en la que procesionan 17 grandes pendones, como representación del Vía Crucis en La Molina de Ubierna, celebración religiosa declarada de interés regional. Relacionado con las fiestas están las costumbres gastronómicas, las morcillas de Sotopalacios y la feria de noviembre gozan de fama. Estas morcillas son unas de las más cotizadas en la comarca, como en el resto de España.

