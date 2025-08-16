Cinco heridos tras un choque entre dos turismos en la Ribera del Duero.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico en la carretera N-122, a la altura de Haza, se ha saldado este sábado con cinco heridos. El siniestro, a raíz de la colisión entre dos turismos, tuvo lugar pasadas las 2 de la tarde en el kilómetro 281 de la citada vía.

En un primer momento, la sala de operaciones del 112 recibió un aviso en el que se indicaba que había tres personas heridas que se encontraban conscientes. Además, el alertante detalló que uno de los vehículos involucrados en el choque había volcado. Inmediatamente, se trasladó la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl.

Una vez en el lugar, el personal sanitario atendía a dos mujeres de 66 y 68 años y un hombre de 70 que fueron trasladados al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero en ambulancia de soporte vital básico. Las otras dos heridas, de 66 y 70 años, también fueron evacuadas al mismo complejo asistencial en UVI móvil.