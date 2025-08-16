Gabanes Vive! moviliza a 60 personas para exigir el centro social en el pueblo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Alrededor de sesenta personas se concentraron ayer sábado frente al Ayuntamiento del municipio de Valle de Tobalina, emplazado en el pueblo de Quintana Martín Galíndez, para reclamar la construcción de un centro social en la localidad de Gabanes.

La convocatoria, impulsada por la plataforma Gabanes Vive!, contó también con el apoyo de vecinos y simpatizantes de otras pedanías del Valle de Tobalina. La movilización se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes. Los asistentes defendieron la necesidad de contar con un espacio comunitario que sirva de punto de encuentro para los vecinos de Gabanes y que contribuya a dinamizar la e ahora esperan una respuesta por parte del alcalde con el fin de abrir un proceso de diálogo.

«La plataforma queda a la espera de una respuesta del alcalde para sentarnos a trabajar juntos», afirmaron los portavoces. Gabanes Vive! es una iniciativa de vecinos de este pueblo que se han unido para luchar contra la despoblación y para revitalizar la localidad.

La plataforma Gabanes Vive espera respuesta del alcalde tras la concentración vecinal.ECB

Su objetivo principal es visibilizar la situación actual del pueblo y presionar a las autoridades para que implementen soluciones concretas que permitan a Gabanes recuperar su vitalidad, mantener viva su historia y su cultura local.

Entre sus principales reivindicaciones, la plataforma exige la creación de un centro social, por el que ha realizado manifestaciones.