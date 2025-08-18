El Ayuntamiento de Miranda destina 10.000 euros a Autismo Burgos para actividades de apoyo y sensibilización

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Miranda y la asociación Autismo Burgos suscribían un convenio de colaboración por el que la administración local de la ciudad del Ebro aportará más de 10.000 euros para que la agrupación sociosanitaria lleve a cabo distintas actividades.

En concreto, el importe de la subvención asciende a 10.120,95 euros, lo que supone un 37,03% sobre el presupuesto del proyecto (27.328,97 euros).

El objetivo principal del acuerdo, según indican desde el consistorio mirandés, es mejorar la atención a las personas con trastornos del espectro autista (TEA), mediante un programa de actividades a desarrollar que incluye sensibilización social, coordinación con los centros educativos, coordinación con el entorno sociosanitario, asesoramiento, apoyo y formación a familias, así como un programa de ocio y deporte.

Tras la firma del convenio, se anticipará el 70% de la subvención y el 30% restante será abonado tras la justificación de la realización del proyecto, que habrá de presentarse antes del 31 de diciembre de 2025 y en la forma establecida en el propio Convenio y en la Ordenanza General de Subvenciones.