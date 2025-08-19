Trotaburgos
Padilla de Abajo: Un encantador lugar castellano para perderse
Cuna de la familia de los Padilla y de la reina María de Padilla en el siglo XIV, este pequeño pueblo burgalés te cautivará
Padilla de Abajo es un pequeño y encantador municipio situado en la comarca de Odra-Pisuerga, al oeste de la provincia de Burgos. Con tan solo 66 habitantes en 2025, este pueblo castellano dedicado principalmente al cultivo de cereales, te invita a perderte en sus amplias llanuras fluviales entre los ríos Odra y Pisuerga. Un paisaje que refleja a la perfección la esencia de Castilla y su característica variedad estacional.
Aunque se han encontrado restos romanos en la zona, la historia de Padilla de Abajo surge principalmente a partir de la repoblación que tuvo lugar en el siglo X. Durante la época medieval, este lugar vio nacer a la familia Padilla, que da nombre al pueblo, y a la que perteneció la reina de Castilla María de Padilla en el siglo XIV. Su estratégica ubicación en una extensa llanura ha permitido a los habitantes de Padilla de Abajo dedicarse desde sus inicios al cultivo agrícola de secano, con un importante predominio del cereal.
En los siglos XIX y XX, Padilla de Abajo alcanzó su mayor población. Sin embargo, como muchos otros pueblos castellanos, actualmente sufre los efectos de la despoblación. A pesar de ello, este encantador lugar mantiene vivas sus tradiciones y celebraciones.
Fiestas y tradiciones en Padilla de Abajo
Las fiestas patronales de Padilla de Abajo, dedicadas a los Santos Juanes y a la Virgen del Torreón, se celebran entre el 29 y el 31 de junio. Durante estos días, el pueblo se llena de actividades para disfrutar en compañía de familiares y amigos. Además, el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, se lleva a cabo la romería a la ermita de la Virgen del Torreón. Y el 24 de junio, como en muchos otros pueblos, se rinde homenaje a San Juan el Verde.
Patrimonio histórico y cultural de Padilla de Abajo
El patrimonio histórico y cultural de Padilla de Abajo es otro de sus atractivos. La iglesia parroquial, situada en el centro del pueblo, combina elementos del gótico tardío y del renacimiento, y está dedicada a los Santos Juanes. A las afueras, en el camino hacia Padilla de Arriba, se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Torreón, de estilo románico y que data del siglo XIII.
Otro elemento de interés son los miliarios romanos, ubicados en los extremos de la pared de piedra que rodea la iglesia. Estos miliarios, del siglo I a.C., se encontraban originalmente en la calzada romana que unía Astorga con Burdeos. Además, en Padilla de Abajo podrás disfrutar de dos cruceros: uno situado a la salida del pueblo y otro junto a la ermita.
Rutas y naturaleza en Padilla de Abajo
Para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, Padilla de Abajo ofrece varias rutas por los amplios campos castellanos y su belleza natural. Estas rutas pueden realizarse en coche, a pie o en bicicleta de montaña (BTT), y permiten acercarse a otros pequeños municipios vecinos o incluso llegar hasta la capital provincial, Burgos.