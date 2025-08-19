Padilla de Abajo: Un encantador lugar castellano para perderse

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Padilla de Abajo es un pequeño y encantador municipio situado en la comarca de Odra-Pisuerga, al oeste de la provincia de Burgos. Con tan solo 66 habitantes en 2025, este pueblo castellano dedicado principalmente al cultivo de cereales, te invita a perderte en sus amplias llanuras fluviales entre los ríos Odra y Pisuerga. Un paisaje que refleja a la perfección la esencia de Castilla y su característica variedad estacional.

Aunque se han encontrado restos romanos en la zona, la historia de Padilla de Abajo surge principalmente a partir de la repoblación que tuvo lugar en el siglo X. Durante la época medieval, este lugar vio nacer a la familia Padilla, que da nombre al pueblo, y a la que perteneció la reina de Castilla María de Padilla en el siglo XIV. Su estratégica ubicación en una extensa llanura ha permitido a los habitantes de Padilla de Abajo dedicarse desde sus inicios al cultivo agrícola de secano, con un importante predominio del cereal.

Iglesia de los Santos Juanes de Padilla de Abajo

En los siglos XIX y XX, Padilla de Abajo alcanzó su mayor población. Sin embargo, como muchos otros pueblos castellanos, actualmente sufre los efectos de la despoblación. A pesar de ello, este encantador lugar mantiene vivas sus tradiciones y celebraciones.

Fiestas y tradiciones en Padilla de Abajo

Las fiestas patronales de Padilla de Abajo, dedicadas a los Santos Juanes y a la Virgen del Torreón, se celebran entre el 29 y el 31 de junio. Durante estos días, el pueblo se llena de actividades para disfrutar en compañía de familiares y amigos. Además, el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, se lleva a cabo la romería a la ermita de la Virgen del Torreón. Y el 24 de junio, como en muchos otros pueblos, se rinde homenaje a San Juan el Verde.

Patrimonio histórico y cultural de Padilla de Abajo

El patrimonio histórico y cultural de Padilla de Abajo es otro de sus atractivos. La iglesia parroquial, situada en el centro del pueblo, combina elementos del gótico tardío y del renacimiento, y está dedicada a los Santos Juanes. A las afueras, en el camino hacia Padilla de Arriba, se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Torreón, de estilo románico y que data del siglo XIII.

Otro elemento de interés son los miliarios romanos, ubicados en los extremos de la pared de piedra que rodea la iglesia. Estos miliarios, del siglo I a.C., se encontraban originalmente en la calzada romana que unía Astorga con Burdeos. Además, en Padilla de Abajo podrás disfrutar de dos cruceros: uno situado a la salida del pueblo y otro junto a la ermita.

Ermita de Nuestra Señora del Torreón de Padilla de Abajo

Rutas y naturaleza en Padilla de Abajo

Para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, Padilla de Abajo ofrece varias rutas por los amplios campos castellanos y su belleza natural. Estas rutas pueden realizarse en coche, a pie o en bicicleta de montaña (BTT), y permiten acercarse a otros pequeños municipios vecinos o incluso llegar hasta la capital provincial, Burgos.