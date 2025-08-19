Dos heridos, entre ellos una menor, en un accidente de moto en Quintanaortuño

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 50 años y una menor de unos 15 han resultado heridos en un accidente de moto en el punto kilométrico 1 de la BU-V-6011, a la altura de la localidad burgalesa de Quintanaortuño, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.29 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas heridas.

En un principio se pensó, tal y como informó el primer alertante, que se había producido un choque entre una moto y un tractor. Sin embargo, según aclaran desde el 1-1-2, la moto se cruzó pero no debió llegar a colisionar con el tractor.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Finalmente, las dos personas heridas han sido trasladadas en UVI móvil y ambulancia soporte vital básico al hospital.