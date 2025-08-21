La Horra, epicentro vinícola de la Ribera del Duero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Horra, situada al sur de la provincia de Burgos e inscrita en la comarca de la Ribera y el partido judicial de Aranda de Duero, destaca en 2025 por ser el municipio con mayor extensión de viñedo en la Denominación de Origen Ribera del Duero. Con una superficie aproximada de 30 kilómetros cuadrados y una población censada de 306 habitantes, este enclave evidencia la conexión histórica y presente entre su estructura económica, el sector agrícola y la viticultura de calidad propia de la región.

Placa conmemorativa del 300 aniversario de La Horra.Ayuntamiento de La Horra

Este pueblo concentra el mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo de la uva para la producción de vino amparado por la D.O. Ribera del Duero, contando en la actualidad con un total de 772 hectáreas. Así lo certifican los datos oficiales del Consejo Regulador. «La agricultura ha sido tradicionalmente la clave económica en La Horra, en particular el cultivo de la vid, que se ha convertido en motor de actividad social y de desarrollo rural durante las últimas décadas». Además, en sus calles se localiza la primera casa en España de los Hermanos de la Sagrada Familia, congregación cuya llegada a la localidad se remonta al año 1909. El municipio alberga actualmente once bodegas inscritas oficialmente, consolidándose así como un referente enoturístico de la Ribera del Duero.

La trayectoria histórica de La Horra se documenta desde la Edad del Bronce, aunque los primeros testimonios escritos datan de 1143. Durante gran parte de su desarrollo, compartió historia y vínculos sociales con la vecina Roa, de la que dependió hasta 1725. En ese año, según la Real Carta Ejecutoria de Exención de Jurisdicción otorgada por Felipe V, La Horra quedó liberada de dicha tutela y se convirtió en ayuntamiento independiente, lo que definió una evolución particular en aspectos institucionales y culturales. Una placa conmemorativa así lo atestigua, con el siguiente mensaje: "S.M. hace merced al lugar de la Orra de eximirle y sacarle de la jurisdicción de la villa de Roa, haciéndole villa de por si y sobre si, en conformidad del Consentimiento que para ello ha prestado el Conde de Siruela y de autos de vista y revista del consexo".

Imagen de bodega subterránea en la zona de El Cogollo.Ayuntamiento de La Horra

Patrimonio cultural y religioso en La Horra

Las festividades locales, con la patrona Santa Eulalia como principal símbolo espiritual, permiten cada año una amplia programación de actividades en torno al 12 de febrero, incluyendo eventos lúdicos, deportivos y sociales, verbenas y bailes populares. El tercer fin de semana de agosto resalta la celebración especial del Nativo Ausente, dedicada a quienes emigraron de la localidad. Durante estos días, son habituales actos como la Fiesta de los Barrios, el jueves, y la tradicional cena popular el lunes. Además, cada agosto tiene lugar una semana cultural con propuestas de cine, teatro, excursiones y exposiciones, coordinada por diversas asociaciones vecinales.

Museo del vino y rutas enoturísticas

La especialización vinícola de La Horra se refleja en la presencia de «un museo dedicado íntegramente al vino», ubicado en una bodega subterránea en El Cogollo, una de las zonas más emblemáticas de la localidad por su red de bodegas bajo tierra y sus típicas zarceras cónicas. El museo expone «la historia de La Horra vinculada al vino y los diferentes utensilios empleados en el cultivo y la elaboración a lo largo de los siglos». El entorno, rodeado por bosques y pinares, está marcado por el Monte Villalobón como principal referencia natural, lo que permite una oferta de rutas senderistas y enoturísticas que aprovechan los elementos paisajísticos y la riqueza vinícola del área.

Infraestructura urbana y patrimonio arquitectónico

En el núcleo urbano, el ayuntamiento destaca por estar ubicado en un antiguo palacio de los Condes de Siruela, reflejando la importancia histórica de la aristocracia local. La iglesia parroquial, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, se mantiene como epicentro de la vida religiosa, mientras que la fuente de tres caños se erige como uno de los elementos más singulares del patrimonio municipal.

La primera casa de los Hermanos de la Sagrada Familia en España

La vinculación de La Horra con esta congregación religiosa francesa es significativa. En 1909, tras el acuerdo alcanzado con Encarnación Prado, viuda del vecino Juan Mambrilla, «se estableció la cesión de bienes de la familia con destino a una obra piadosa» administrada por los Hermanos de la Sagrada Familia. El ofrecimiento fue rechazado por otras congregaciones, pero finalmente cristalizó en la fundación de la primera casa en España de este colectivo, cuya labor educativa y asistencial continúa siendo recordada por los habitantes.

Rutas y entorno natural de La Horra

La Horra forma parte activa de la Ruta Ribera del Duero, que permite al visitante descubrir no sólo importantes exponentes del patrimonio artístico y arquitectónico, sino también una amplia variedad de viñedos y paisajes singulares. El municipio se enmarca en un entorno natural privilegiado por sus bosques, siendo el recorrido por el Monte Villalobón y el bosque de ‘El Doncel’ uno de los trayectos preferidos, sumando hasta 98 kilómetros entre sendas y caminos rurales.