Castrojeriz celebra las séptimas jornadas de órgano barroco

Ya son 7 años desde que Castrojeriz organiza unas jornadas dedicadas a la música de órgano. Su origen está ligado al patrimonio de esta tierra y de este singular instrumento.

Entre la multitud de templos que salpican este territorio hay algo común en todos ellos que es la presencia de un órgano, se tratan de instrumentos históricos que se convierten en auténticas joyas de los siglos XVII y XVIII y hacen de esta zona en una de las más importantes de Europa en la concentración de este tipo de instrumentos.

Es por esto, que la Diputación Provincial, desde la Unidad de Educación y Cultura, organice estas Jornadas, que se celebrarán entre el 25 y 29 de agosto en Castrojeriz y alrededores, en ellas se abordarán distintos niveles de formación, desde la iniciación para los novatos hasta los más expertos.

Este evento tendrá lugar en la Iglesia de San Juan, Castrojeriz y contarán con la presencia de los profesores organistas Juan de la Rubia, Óscar Laguna, Joâo Vaz, Alfonso Hernando y el burgalés Diego Crespo, que será el encargado de la dirección y coordinación de las Jornadas. Además, este año se contará con la presencia del prestigioso Xabi Urtasun, formado en los mejores conservatorios europeos y gran conocedor de la música ibérica.

No solo se impartirán clases y estudios, sino que durante estas jornadas se realizarán hasta 4 conciertos de órgano, totalmente gratuitos, a las 19:30 horas en diferentes localidades: