Tordómar reivindica el vino ancestral y artesanal con el certamen de Vino de Arlanza

Tordómar acoge la que es ya la 32 edición del certamen del Vino de Arlanza, un encuentro que sirve para que los viticultores no profesionales sigan manteniendo sus viñas. La cita será el domingo 24 de agosto.

"Es una larga tradición la que celebramos en Tordómar, que yo siempre quiero reivindicar como el germen de lo que es hoy la denominación de Origen Arlanza", apuntaba la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Tordómar, Inmaculada Sierra. Lo que se traduce en un "largo recorrido" que ya cumple 32 años. Un encuentro al que acudirán "un montón de productores locales que lo hacen para ellos mismos, que no son comerciantes, que hacen el vino como lo hacían hace 20 años, hace 30 años y que presentan sus caldos para que enólogos importantes los valoren y pongan una nota para que ellos sepan en qué pueden mejorar".

Junto con el encuentro de productores, el evento contará con actividades como con "un taller especial para los niños, un taller sensorial organizado por la Ruta del Vino"

José Ignacio Junguitu, experto en viticultura, enología y análisis sensorial, explicó que dentro del proyecto 'Burgos es vino' lo que se busca es conseguir "de Burgos, de la provincia de Burgos, que reivindique la gran capacidad que tiene hacer grandes vinos a nivel internacional".

Destacó la "peculiaridad y la originalidad" del vino de Arlanza. "Lo que tenemos es fundamentalmente la capacidad de crear vinos a través de clones muy antiguos, de un reservorio que hay a nivel de suelos absolutamente espectacular", añadió. A ello sumó que las plantas están en "un suelo muy original, a una altitud muy diferente con un clima muy riguroso y sobre todo, como estaba comentando Inma, con la capacidad de los hombres y mujeres del territorio, esa capacidad que tienen de crear grandes vinos al final".

En su opinión, se están viendo "grandes vinos en Arlanza" y falta seguir avanzando para que se hagan más populares. De hecho, "creo que deberíamos reivindicarlo en nuestra capital, en Burgos, y que cada vez la gente que toma vino en Burgos cada vez reclame mucho más ese vino de Arlanza".

El presidente de la Denominación de Origen Arlanza, Ramiro García, destacó que se trata de una Denominación con un "modelo de viticultura de minifundio, viticultura artesanal", donde "no hay ningún viticultor que se dedique exclusivamente a tener viñedos".

Puso de relieve que encuentros como el de Tordómar ayudan a que "esos viñedos antiguos, esos viñedos ancestrales, esos viñedos no se pierdan".

Destacó que "hay proyectos muy interesantes en Zael, de chavales de menos de 30 años, hay proyectos muy interesantes en Santa Inés, y hay algún proyecto también interesante en Santa María del Campo, efectivamente".

Miguel Ángel Rojo, presidente de la Ruta del Vino de Arlanza, explicó que esta ruta es más que vino, "tenemos gastronomía, tenemos hotelería, tenemos bares, tenemos un paisaje natural impresionante, tenemos historia, y es lo que pretendemos, hacer que el que visita la comarca de la Arlanza conozca más esta zona". De hecho, destacó que es la segunda en visitantes en Castilla y León.

Cosecha

El presidente de la Denominación de Origen Arlanza adelantó que la cosecha de este año "es bastante mejor que la del año pasado en cuanto a cantidad". La del pasado año fue "espectacular" en cuanto calidad. Este año "ha habido más ataques", por lo que "calculamos como entre una media entre un 10 y un 15% de merma en cuanto a producción, pero aún así, con esa merma, tenemos una producción mucho mayor que la del año pasado. Y la calidad "de momento va muy bien".

No supo concretar si se adelantará la vendimia, recordó que "Rioja se va a adelantar, Ribera yo creo que va a mantener las fechas del año pasado, por lo que se ve ahora de momento, y Arlanza creo que vamos a atrasarnos algunos días, en principio". Una demora, añadió que "nos va a venir muy bien poder disponer de mano de obra para la vendimia", ya que el año pasado "tuvimos verdaderos problemas" al coincidir la recogida con otras denominaciones. Esto hará que la vendimia se realice a lo largo de la primera semana de octubre, cuando el pasado año se llevó a cabo a partir de la última de septiembre.