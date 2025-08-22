Huidobro: El dolmen más emblemático y el mayor hayedo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Hoya de Huidobro, situada en la provincia de Burgos, es reconocida por albergar el dolmen del Moreco y uno de los bosques de hayas de mayor valor medioambiental en Castilla y León. El antiguo pueblo de Huidobro, enclavado en un entorno dominado por la Peña del Otero y próximo a la cuenca alta del Ebro, constituye a día de hoy un foco de atracción para quienes buscan patrimonio histórico y naturaleza, creando así conexiones con la tradición megalítica y los paisajes autóctonos de la comarca. El lugar destaca tanto por la magnitud de su dolmen, datado en la Prehistoria, como por el hayedo que lo envuelve, considerado por especialistas el más bien conservado y extenso dentro de la provincia burgalesa.

En la actualidad, Huidobro mantiene escasa actividad. El pueblo, reducido a unas pocas edificaciones y carente de la vida de antaño, cuenta únicamente con una explotación ganadera y una iniciativa turística que persisten entre calles de tierra y piedra. Los restos de las antiguas minas de cobre aún son perceptibles en el paisaje, acompañados por la iglesia rural de San Clemente. Tras una rehabilitación impulsada por la colaboración entre la Diócesis de Burgos y la Diputación Provincial, y gracias a los fondos del convenio para reparar templos, el monumento fue retirado en 2023 de la Lista Roja del patrimonio en peligro, según Hispania Nostra. En palabras de la entidad, "la hermosa cabecera de la fábrica románica del siglo XII, junto a la portada y parte del tramo occidental de la nave, reflejan la importancia histórica de la iglesia".

Principales características del dolmen del Moreco y su entorno

En las inmediaciones de Huidobro, la arqueología prehistórica tiene especial relevancia. El dolmen del Moreco, también documentado en algunas fuentes como Morueco, se sitúa dentro de una vasta comarca rica en testimonios funerarios de época calcolítica y neolítica, extendiéndose desde las tumbas antropomorfas de Sedano hasta los alineamientos dolménicos de Gredilla. El yacimiento del Moreco, a escasos mil metros de la carretera que une Sedano y Pesadas, se considera el exponente más íntegro y conocido del megalitismo en Burgos hasta 2025.

Su estructura corresponde a los cánones europeos de la Edad de Piedra, con "una cámara funeraria delimitada por doce ortoestatos, un corredor o pasillo de acceso y el túmulo, compuesto por piedras y tierra". El dolmen fue levantado hace aproximadamente 5.000 años y su utilización como enclave funerario se prolongó durante más de dos milenios y medio, según estudios arqueológicos revisados recientemente.

El Moreco es el dolmen más representativo de la zona.ECB

El hayedo de Huidobro: singularidad ecológica

El entorno forestal de Huidobro juega un papel crucial en la conservación del patrimonio natural local. El hayedo que rodea la hoya y el pueblo es catalogado como el más relevante de Burgos por extensión y conservación. Se estructura principalmente en hayas (Fagus sylvatica), con menor presencia de robles. El microclima de la hoya y la altitud, cercana a los 1.200 metros en Peña del Otero, favorecen la persistencia de este enclave, que destaca como ejemplo de bosque relicto en la transición entre la Cordillera Cantábrica y la Meseta.

En primavera y otoño, el hayedo ofrece rutas senderistas que aprovechan antiguos caminos ganaderos y vías pecuarias, entre Gredilla y el fondo del valle. Esta zona es conocida entre aficionados a la botánica y la micología por la diversidad de especies vegetales y setas que cobija. La conservación ambiental se ve favorecida por la baja densidad de población y la escasa actividad agrícola, permitiendo que el bosque se mantenga en estado casi pristino.

Impresiona ver el hayedo en otoño desde el alto del Otero.ECB

Cómo acceder a Huidobro y al dolmen del Moreco

El acceso hasta Huidobro y el dolmen del Moreco requiere tomar la carretera nacional N-623 (Burgos-Santander), continuar en dirección Sedano y, tras aproximadamente 10 kilómetros desde el cruce principal, internarse por la vía que conduce a Gredilla. Justo antes de alcanzar este núcleo, un desvío a la izquierda permite llegar al yacimiento dolménico. Desde aquí, el visitante puede proseguir el descenso hasta la hoya, atravesando el hayedo, hasta llegar a lo que queda del antiguo caserío de Huidobro.

La red de senderos permite combinar visitas arqueológicas, excursiones naturalistas y observación de fauna, siendo habitual el avistamiento de aves rapaces propias del cañón del Rudrón y pequeños mamíferos forestales.