Caleruega acoge a 45 frailes dominicos para el tercer capítulo provincial

El lunes 25 de agosto comenzará el tercer capítulo provincial de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, tendrá lugar en el convento de Santo Domingo en Caleruega, Burgos. Se reunirán 45 frailes capitulares procedentes de España, Cuba, República Dominicana, Uruguay, Paraguay y Guinea Ecuatorial, para elegir al nuevo prior provincial, a los definidores y consejeros, así como para deliberar y decidir sobre las cuestiones que afectan a la vida fraterna y apostólica de la Provincia.

El capítulo provincial es el máximo órgano de gobierno de cada provincia de la Orden de Predicadores y se celebra cada 4 años. En él se estudian y revisan el estado de los conventos, ministerios, proyectos… y se fijan las orientaciones que guiarán la misión durante el siguiente cuatrienio.

Sala Capitular CaleruegaSanti Vedrí

Durante los primeros días de asamblea se deberá elegir el nuevo prior provincial, según las constituciones, y se prevé que la primera fase, la asamblea capitular, finalice en torno al 4 o 5 de septiembre, dando paso al definitorio.

En 2016 fue cuando se eligió la provincia de Hispania, resultado de la unión de las históricas provincias de Aragón, Bética y España. Desde su comienzo el prior provincial es el asturiano Fr. Jesús Díaz Sariego O.P., presidente de CONFER España, el cual ha representado a la provincia en capítulos generales de la Orden y ha acompañado la consolidación de esta nueva entidad dominica, entre otros encuentros internacionales.

Son 302 frailes los que forman la provincia, 5 obispos y 259 presbíteros. Está presente en varios países y territorios, con 10 casas y 17 conventos en España, 1 casa y 1 convento en el Vicariato Provincial Antón Montesino (Paraguay y Uruguay), 2 casas y 2 conventos en el Vicariato Provincial Pedro de Córdoba (Cuba y República Dominicana), y una casa extraterritorial en Guinea Ecuatorial.

Vista aérea del Convento Santo Domingo de CaleruegaSanti Vedrí

El motivo por el cual se celebra en Caleruega es porque es cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Este pueblo situado al sur de la provincia de Burgos, arraiga un profundo vínculo con la historia dominicana, desde la natural del santo, transformada en monasterio de monjas por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, hasta el actual convento de frailes, inaugurado en 1952 como noviciado y casa de espiritualidad.

Este capítulo se realizará en un clima discernimiento, oración y fraternidad. Los miembros, denominados vocales, representarán la realidad y diversidad de la Provincia, entre ellos el provincial saliente, los vicarios provinciales, los priores conventuales, los socios de priores, entre muchos otros.

Se combinarán sesiones plenarias, trabajo en comisiones y celebraciones litúrgicas. Es el definitorio el encargado de rematar las decisiones y disposiciones que regirán la vida provincial durante el próximo cuatrienio.