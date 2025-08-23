Pancorbo, frontera natural entre Burgos y Euskadi: enclave estratégico y paraíso senderista

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Pancorbo, localidad burgalesa situada en el estratégico desfiladero que conecta la provincia de Burgos con el País Vasco, está estrechamente ligada a los Montes Obarenes, actuando como nexo entre el entorno cantábrico y el sistema ibérico. Con una población censada de 433 habitantes en 2025, Pancorbo se distingue por su herencia histórica, su relevancia como enclave natural y la variedad de rutas de senderismo que atraviesan su entorno. La antigua autopista AP-1 y la carretera N-1, que cruzan la localidad, han convertido este enclave en uno de los puntos de acceso más reconocidos entre Burgos, Castilla y León, y Euskadi.

A 66 kilómetros de Burgos ciudad y a apenas 30 de Miranda de Ebro, Pancorbo conserva vestigios de su dilatada historia, con referencias documentales desde la Edad Media y evidencias de ocupación humana que se remontan a la prehistoria. Su papel como doble frontera física y cultural marcó tanto la romanización como el desarrollo medieval de la zona, y aún hoy es visible en el trazado de sus murallas, en las ruinas de su fortaleza y en la preservación de festividades tradicionales.

Historia y legado patrimonial de Pancorbo

El origen del nombre 'Pancorbo' figura en documentos históricos custodiados en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. Diversos yacimientos arqueológicos atestiguan presencia humana desde épocas prehistóricas en esta zona, punto de paso obligado desde tiempos antiguos. La romanización fue determinante en Pancorbo y se tradujo en la creación de un extenso patrimonio cultural que aún se conserva. Posteriormente, la Edad Media situó a Pancorbo como una de las villas más relevantes de Castilla debido a su localización en el paso natural entre las dos mesetas.

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Pancorbo sufrió graves destrucciones, viéndose afectada directamente por las luchas entre tropas francesas y el movimiento de resistencia local. El proceso de recuperación durante el Trienio Liberal (1820-1823) se vio truncado en 1823, cuando la invasión de los "Cien Mil Hijos de San Luis" devastó la localidad, arrasando con buena parte de su tejido urbano y militar.

Castillo de Santa Marta: símbolo medieval y refugio, hoy en ruinas

El castillo de Santa Marta, construido por impulso de Don Diego Porcelos, fue un bastión clave durante la primera Guerra Carlista (1833-1840). Según la documentación histórica, las tropas opositoras a la reina Isabel II completaron su destrucción casi mil años después de su fundación. Las ruinas del castillo dominan aún el desfiladero, sirviendo de recordatorio del papel estratégico de Pancorbo en la defensa del norte de Castilla.

Restos del castillo de Santa Marta.

Además del castillo, la localidad cuenta con otros elementos fortificados, como el Fuerte de Santa Engracia y parte de su muralla urbana, que resultan de interés por su singularidad arquitectónica y su vinculación con episodios militares relevantes a lo largo de los siglos xix y xx.

Un entorno natural único para el senderismo y la observación

Pancorbo se localiza en pleno desfiladero del río Oroncillo, una formación geológica que ha hecho de la zona un referente para la práctica del senderismo y el disfrute de la naturaleza. Desde la localidad se accede a múltiples senderos señalizados, tanto de pequeño como de gran recorrido, incluidos itinerarios que atraviesan cumbres de los Montes Obarenes y permiten la observación de aves rapaces y especies endémicas de la península.

Montes Obarenes

Este enclave es igualmente parte del Camino de Santiago, en la variante que discurre por el norte de la provincia de Burgos. Pancorbo recibe cada año a peregrinos que buscan no sólo la riqueza histórica del municipio, sino los paisajes que lo rodean. Destacan asimismo las cuevas prehistóricas aledañas y los recorridos de interpretación ambiental promovidos por guías especializados.

Patrimonio religioso y tradiciones ancestrales

Dentro del municipio destaca la iglesia de Santiago, ejemplo de arquitectura religiosa de origen medieval con sucesivas reformas, y la iglesia de San Nicolás, de interés por su retablo y elementos decorativos. Junto al patrimonio eclesiástico principal, el visitante puede encontrar tres ermitas: Nuestra Señora del Camino, Santo Cristo de Barrio y San Mamés. Las festividades han mantenido viva la identidad local, celebrando la Fiesta de Acción de Gracias cada agosto, entre los días 22 y 25, y la tradicional 'subida' al Cristo de Barrio el 11 de julio de 2025.

Imagen de la iglesia de San Nicolás.

No menos relevante es el centro pionero para la cría y selección de caballo Losino en España, ubicado en Pancorbo, que contribuye a conservar esta raza autóctona vinculada al desarrollo ganadero regional.