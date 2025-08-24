A la venta por 2 millones una urbanización fantasma de 176 viviendas a medio levantar en Lerma

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Poco más de dos millones de euros hacen falta para adquirir la urbanización fantasma a medio levantar que asoma desde hace años, cual monumento a la crisis del ladrillo, en las afueras de Lerma. Un gran cartel 'firmado' por Hipoges, empresa que se presenta como especializada en gestión y optimización de carteras de activos financieros e inmobiliarios, anuncia la búsqueda de comprador sobre el terreno.

Apenas un par de clics bastan para conocer los detalles de su oferta en un conocido portal de compraventa de viviendas. Hasta 176 unifamiliares adosadas comprende esta promoción que se paralizó cuando estaba ejecutada al 57%, según detalla el anunciante.

El "inmueble" en cuestión, que así se refiere a la urbanización, "se transmite no habiéndose finalizado las obras de construcción", circunstancia que "ha sido especialmente tenida en cuenta en la fijación del precio", que asciende en concreto a 2.171.600 euros. El texto citado insta a los interesados a consultar las condiciones especiales de una venta que define como "inmejorable oportunidad de inversión".

La definición del entorno abunda, de hecho, en las bondades de la ubicación, "una zona residencial en expansión en entorno rural tranquilo, situada junto a la carretera BU-904 -que enlaza la Villa Ducal con Quintanilla del Agua y Covarrubias, entre otros municipios de interés cultural-, dista tan solo 2,6 kilómetros del centro de Lerma, dónde disfrutar y disponer de servicios y equipamientos como comercios, parques, hoteles, restaurantes, centro de salud, puestos de policía y bomberos, colegios o instalaciones deportivas".

Las 176 viviendas unifamiliares adosadas constan de una planta sobre rasante y presentan diferentes distribuciones, superficies y orientaciones. Hay que navegar un poco más para localizar en otro anuncio anterior, publicado en la web elclubdelpropietario.com la distribución de la urbanización en 76 viviendas adosadas de 2 dormitorios y 1 baño, con 93 metros cuadrados construidos y parcelas de entre 250 y 350 metros cuadrados; 14 viviendas adosadas de 3 dormitorios y 2 baños, con 117 metros cuadrados construidos y parcelas de hasta 600 metros cuadrados; 36 viviendas pareadas de 2 dormitorios y baño, con 94,30 metros cuadrados construidos y parcela de unos 400 metros cuadrados; 44 viviendas pareadas de 3 dormitorios, baño y aseo, con 119,97 metros cuadrados y parcelas de entre 250 y 750 metros cuadrados; y 6 viviendas aisladas de 3 dormitorios, baño y aseo, con 122,30 metros cuadrados y parcelas de 508 a 1000 metros cuadrados.

En total, la superficie de la parcela que lleva década abandonada, solo salpicada de esqueletos de ladrillo, carne de vándalos, es de más de 61.000 metros cuadrados.

Lo cierto es que no parece fácil encontrar comprador. Al menos eso se deduce de la diferencia del precio entre ambos anuncios citados, entre los que han transcurrido cinco meses (el de Hipoges fue actualizado hace apenas cuatro días). En el más antiguo, compartido por Localia Inmobiliaria en febrero de 2025, el coste supera los 2,3 millones, lo que implica que en lo que va de año la venta en cuestión se ha rebajado casi un 8%.

Otras ventas

La misma empresa que impulsa la venta de la urbanización lermeña publicita hasta una veintena de inmuebles en la provincia de Burgos. Tres de ellos, incluido el complejo de la Villa Ducal, son promociones fantasma que por diversas circunstancias llevan años paradas. En todos los casos el precio supera los 2 millones de euros. Hasta 2,5 piden por 48 viviendas unifamiliares adosadas en estado de obra parada para reformar o finalizar en la calle Mateo Cerezo de Cardeñadijo y 2,8 por 45 viviendas aisladas en el Valle de las Navas, ubicadas en una parcela en la que se pueden levantar hasta 112.

"El sector se dividió en 3 unidades de actuación, las 2 primeras están en funcionamiento habiendo sido desarrolladas entre 2004 y 2006, la tercera unidad se urbanizó y se pretendía construir 52 viviendas de las que se comenzaron a edificar 45 con un 75 % de avance en su gran mayoría con un estado muy avanzado de construcción, pero que quedó completamente paralizadas por causa de la crisis inmobiliaria, y se encuentra deteriorados, en estado de abandono, y algunos de ellos con signos de ocupación ilegal", detalla el anuncio.