Hacinas: el mayor árbol fósil de Burgos, epicentro de romerías y turismo patrimonial

Hacinas, un municipio de la Sierra de la Demanda en Burgos, destaca no solo por suscitar interés geológico y paleontológico con sus fósiles de árboles, sino también por su relevante tradición religiosa ligada a la ermita de Santa Lucía, situada en un punto clave para la peregrinación en la provincia. A tan solo 13 kilómetros del Monasterio de Santo Domingo de Silos y a poco más de 50 kilómetros de la capital burgalesa, Hacinas ofrece un contexto histórico-cultural en el que confluyen siglos de historia y celebraciones arraigadas.

Hoy, con una población censada en torno a 150 habitantes, Hacinas mantiene su carácter rural y su economía diversificada entre agricultura, ganadería, industria alimentaria, madera y construcción. El relieve, predominantemente llano y de notable altitud, ve discurrir el río Gete, canalizando la vida agrícola de sus gentes. Los árboles fósiles petrificados, datados en más de 120 millones de años, constituyen actualmente una seña de identidad del municipio, atrayendo visitante especializado y turismo familiar.

Historia y origen: de la prehistoria a la actualidad

La historia de Hacinas puede rastrearse hasta la prehistoria, como lo evidencian los restos fósiles de árboles petrificados conservados en la localidad. "Estos fósiles, testigos mudos de un ecosistema primigenio, han convertido a Hacinas en un lugar de referencia dentro del patrimonio paleontológico español", señala el equipo del Centro de Visitantes Árbol Fósil. Tras la ocupación romana, el municipio tomó protagonismo durante la Edad Media, integrándose en los territorios bajo control del Conde Fernán González. La repoblación y la consolidación de un modelo de vida eminentemente rural definieron una estructura social que, en buena medida, se mantiene hasta la actualidad.

Patrimonio natural: árboles fósiles y centro de interpretación

El Centro de Visitantes Árbol Fósil de Hacinas facilita la divulgación científica y turística, ofreciendo una reconstrucción del ambiente prehistórico hace 120 millones de años, así como un recorrido por fósiles vegetales de diversas épocas geológicas. Además de paneles y reconstrucciones, este espacio incluye información contextual sobre los principales bosques petrificados de España y del mundo. El centro es uno de los principales polos de atracción para el turismo familiar y educativo en la comarca.

Árbol fósil de Hacinas.Pinares Desconocido

La ermita de Santa Lucía: devoción, romería y mercadillo

La ermita de Santa Lucía representa el epicentro de la religiosidad popular en Hacinas. Aunque su arquitectura es sencilla, careciendo de relevancia artística destacada, la devoción de los habitantes hacia la santa la ha convertido en un lugar trascendental: 'El Santuario de Santa Lucía es punto obligado para quienes participan cada septiembre en la romería, considerada la mayor de la provincia de Burgos', indica la organización local. Esta romería se celebra el domingo anterior al día de San Mateo —este año, en septiembre de 2025—, uniendo a la comunidad en torno a un mercadillo tradicional y danzas típicas protagonizadas por mujeres ataviadas con el traje regional. El propio día de Santa Lucía, el 13 de septiembre, se refuerzan los actos religiosos y festivos.

Fiestas y tradiciones: diversidad cultural a lo largo del año

Además de la romería de Santa Lucía, Hacinas celebra San Pedro y San Pablo el 29 de junio, siguiendo la tradición general de la provincia. Estas fechas, así como el carnaval local —con figuras como la Tarasca, la Curra y los Comarrajos—, conforman un calendario festivo variado, en el que destaca el apego a la cultura serrana y las costumbres heredadas generación tras generación.

La Tarasca recorre las calles de Hacinas.David Gómez

Puntos de interés arquitectónico y arqueológico

En el terreno patrimonial, Hacinas conserva su iglesia parroquial dedicada a San Pedro, de origen barroco (siglo XVII), construida sobre una anteriormente románica del siglo XI. Otros elementos destacables son la ermita de Santa Lucía, los vestigios del castillo medieval —que desde el siglo X funciona, además, como mirador sobre la comarca— y el rollo jurisdiccional de finales del gótico, situado en la plaza central. Desde este punto nacen las principales vías del municipio, donde aún se pueden contemplar ejemplos de arquitectura doméstica serrana.

Entorno natural y rutas por la Sierra de la Demanda

La ubicación de Hacinas, rodeada por la Sierra de la Demanda, hace posible la realización de diversas rutas senderistas y excursiones naturalistas por enclaves próximos como Santo Domingo de Silos, Carazo y Peña de Cervera. A escasos kilómetros, los visitantes también encuentran recursos patrimoniales de alto valor, como monasterios, arquitectura medieval y el desfiladero de La Yecla. Estas propuestas complementan la oferta cultural y natural que define el atractivo de Hacinas para el visitante contemporáneo.